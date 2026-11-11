Стотици откликват на призива за кръводаряване в Бургас

Над 100 души са се явили още в първия ден на кръводарителската акция в УМБАЛ Бургас в подкрепа на пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

Заради извънредната ситуация ръководството на болницата е създало организация за удължено работно време на сектора по кръводаряване. До края на работната седмица кръводарители ще се приемат всеки ден до 19 часа.

Поради изключително големия брой желаещи да помогнат, УМБАЛ Бургас призовава гражданите, които имат възможност, да планират кръводаряването си за следващите дни, особено за петък. Така ще се избегне струпването на хора и ще се осигури по-равномерен поток от кръводарители. Не е необходимо всички да дарят кръв в първите часове на акцията - подкрепата е еднакво ценна и през следващите дни и седмици.

В акцията са се включили множество доброволци, сред които цели семейства и групи приятели.

"Силно впечатление направи самоорганизацията на Спортно училище „Юрий Гагарин“ в Бургас. Зам.-директорката Красимира Якимова първа дари кръв, последваха я група ученици, които дойдоха с нея. Те продължават да идват и днес, обединени от посланието, че най-голямата победа е тази, която спасява човешки живот. Много хора се обадиха и по телефона с предложение да помогнат, а доброволка от Несебър предложи безвъзмездно личния си автомобил, за да превозва желаещи кръводарители, които нямат транспорт до Бургас", пишат от лечебното заведение.

Кръводарители от спортното училище „Юрий Гагарин“ в Бургас

Жителите на Поморие и съседните населени места могат да се възползват и от организираната утре кръводарителска акция в Поморие утре, 12 ноември. Акцията ще се проведе от 9:00 до 13:00 ч., или докато има желаещи, в читалище „Просвета 1888“.

Следете новините ни в :