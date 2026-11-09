Специализантите ще получават допълнителна стипендия от 350 евро догодина

Проектобюджетът за здравеопазване за 2027 г. предвижда допълнителни 350 евро месечна стипендия за всеки специализант. Така младите лекари, чието обучение се финансира от държавата и които получават 1550 евро, ще могат да получават общо 1900 евро. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова при представянето на приоритетите за следващата година.

За тази цел са заложени 30 млн. евро.

Малко над 724 млн. евро са предвидени в проектобюджета за здравеопазване за 2027 г. Основните приоритети ще са подобряване на достъпа до лекарства, разширяване на профилактиката, модернизиране на спешната и детската медицинска помощ, подкрепа за младите медицински специалисти и осигуряване на по-достъпна диагностика и лечение, дигитализацията, включително надграждането на Националната здравноинформационна система и подобряването на качеството на предоставяните медицински услуги.

За изграждането на Националната детска болница са предвидени 50 млн. евро. Според Ивкова през 2027 г. трябва да приключи проектирането на лечебното заведение и да бъде направена първата копка.

Министърът уточни, че специализантите, чието обучение се финансира от държавата и които получават 1550 евро, ще имат право и на допълнителната стипендия от 350 евро на месец. Тя ще бъде необлагаема, а общата сума, която ще получават, ще достигне 1900 евро.

С новия бюджет се планира подмяната на поне 13 линейки, както и осигуряването на малко над 14 млн. евро за стратегически инвестиции в здравеопазването. Сред обектите, включени в инвестиционните планове, е и болницата в Ямбол, която по думите на Ивкова не е отворила врати от 40 години.

В проектбюджета са заложени 590 млн. евро и за медицинското обслужване на здравнонеосигурените граждани.

Здравният министър изрази очакване бюджетът на Националната здравноосигурителна каса да осигури допълнителни средства за профилактика на децата и възрастните хора, както и за дейностите в здравната система.

Доставката на противогрипните ваксини се очаква през тази седмица, съобщи още Ивкова.

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