Ивкова обяви пълна мобилизация на болниците след верижните катастрофи на АМ ''Тракия''

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова съобщи, че заради безпрецедентните катастрофи на АМ "Тракия" е задействан специален план за действие и е обявена пълна мобилизация на лечебните заведения в няколко области на страната. На място продължават да работят десетки екипи на Спешна помощ, пожарната и полицията, предаде БГНЕС.

Абсолютен приоритет в момента е спасяването на човешки животи и осигуряването на най-адекватната медицинска грижа за всички пострадали, заяви Ивкова, която дойде на място в Сливен.

„Общо 46 са транспортираните пациенти от тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. На първо място искам да изкажа съболезнования към близките на загиналите в тази изключително тежка катастрофа“, заяви министър Ивкова по време на брифинга.

До този момент имаме информация за 10 загинали при катастрофата и за един починал в лечебно заведение, каза още тя. По думите ѝ обаче обстановката е динамична.

По последни данни общо 46 души са настанени в болници в Сливен, Ямбол и Бургас.

Сливен – 27 души: 18 в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и 9 във ВМА – Сливен.

Ямбол – 12 души в болница Свети Панталеймон

Бургас – 7 души: 4 в МБАЛ „Дева Мария“ и 3 в МБАЛ „Сърце и мозък“.

Сред пострадалите в Бургас има пациент в тежко състояние, който е в операционна, както и пациент с тежка гръдна травма.



По информация на спешните екипи на мястото на инцидента вече няма ранени, които да очакват транспортиране. Болниците в Стара Загора, Пловдив, Хасково и София остават в готовност да приемат пострадали при необходимост. Към момента официално съобщеният брой на загиналите е 11 души: 10 загинали на мястото на инцидента. Един е починал в болница в Ямбол.



Възможно е броят на загиналите да нарасне след приключване на разчистването, уточняват от министерството на здравеопазването.

Осемнайсет пациенти пристигнаха при нас директно от мястото на катастрофата, а впоследствие от Ямбол пристигнаха още двама, каза д-р Васислав Петров, изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен.

В момента са приети 13 души, двама са освободени, а останалите се обработват, добави той. В момента в реанимация има четирима души, още толкова са в "Неврохирургия", трима са в Отделението по ортопедия, двама са Отделението по лицево-челюстна хирургия. На останалите пациента все още се правят изследвания, за да преценим къде да бъдат приети. Помолихме граждани от Сливен да се включат за акция за кръводаряване, защото повечето от пристигащите пациенти се нуждаят. Надявам се да гражданите да откликнат, добави той.

Сутринта, в ранните часове, когато е настъпила катастрофата, при опит за първична мисия, хеликоптер от Сливен е излетял, но поради лошите метеорологични условия не е успял да кацне. Заради това е изпратен спешен наземен транспорт и пациентите са транспортирани с него, каза Ивкова.

За най-критичните случаи държавата е осигурила въздушен транспорт, който да скъси времето за реакция до минимум. Министър Ивкова обясни, че междуинституционалната координация е на изключително високо ниво и се работи в пълен синхрон с Министерството на отбраната.

„Осигурен е и въздушен транспорт – не само със „Спартан“, но и с правителствения самолет. Имаме готовност от летището в Бургас да бъдат транспортирани до болници в София тежко пострадали, ако медицинските екипи преценят, че има такава необходимост“, категорична бе тя.

Здравната система разполага с нужния капацитет да се справи с кризата, лечебните заведения в градовете София, Пловдив, Хасково и Стара Загора също са мобилизирани и имат пълна готовност да поемат пациенти, ако регионалният капацитет бъде надвишен, заяви Ивкова.

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