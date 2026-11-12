Музикалният фестивал EXIT се завръща в Сърбия през 2027 г. след победата на студентското движение

Фестивалът EXIT, основан от студенти в Сърбия през 2000 г. като част от протестното движение срещу тогавашния президент Слободан Милошевич, планира специално издание догодина в родината си след едногодишно прекъсване, съобщи Асошиейтед прес.

Организаторите обявиха завръщането си след победата на Студентското движение на парламентарните избори на 25 октомври. Фестивалът напусна Сърбия миналата година, като посочи като причина натиска от властите заради подкрепата си за студентските протести срещу корупцията, припомня АП.

"Винаги сме казвали, че когато свободата се върне в Сърбия, EXIT също ще се върне", заяви пред АП основателят и изпълнителен директор на фестивала Душан Ковачевич. Той изрази гордост от студентите и гражданите, които според него са успели да спечелят тази битка.

Традиционно EXIT се провежда през юли в крепостта Петроварадин в северния сръбски град Нови Сад. През годините той се утвърди като един от водещите музикални фестивали в Европа, спечели международни отличия и привлече стотици хиляди посетители. На сцените му са се изявявали изпълнители и групи от най-висока световна величина.

Ковачевич заяви, че след като фестивалът подкрепил протестите, започнали след срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад през 2024 г., при което загинаха 16 души, организаторите били поставени в "черен списък". По думите му EXIT загубил финансиране, бил подложен на заплахи за сигурността и изнудване, а спонсори се оттеглили. Сръбските власти отрекоха да са оказвали политически натиск върху фестивала.

На юбилейното издание през 2025 г. организаторите почти останали без официална охрана, след като показали банери в подкрепа на студентите, посочва АП. Италианската певица Гала, чиято песен "Freed From Desire" се превърна в един от химните на протестите, откри главната сцена заедно с протестиращи студенти.

Ковачевич припомни, че EXIT възниква от студентските протести през 2000 г. срещу Слободан Милошевич, когато в Нови Сад седмици наред се организирали концерти, театрални и филмови събития. По думите му социалната ангажираност е заложена в самата същност на фестивала, а не е просто допълнителна дейност.

След оттеглянето си от Сърбия фестивалът организира събития в други страни от региона, както и край пирамидите в Гиза, Египет, отбелязва АП. Първоначално завръщането му в Сърбия било планирано за 2028 г., но след многобройни призиви от почитатели организаторите решили да подготвят издание още през 2027 г. Ковачевич очаква то да бъде едно от най-силните в историята на EXIT.

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