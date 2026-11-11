Трима от пострадалите в катастрофите на АМ ''Тракия'' са в тежко състояние, един с опасност за живота

Трима от пострадалите във верижните катастрофи на АМ "Тракия" са в тежко състояние, един от тях е с опасност за живота. Това показват данните от здравното министерство за приетите в болници пациенти, 15 ч. на 11.11.2026 г.
16 души са настанени в сливенската многопрофилна болница "Д-р Иван Селимински", един от тях е в тежко състояние, двама са изписани. Шестима от пострадалите се лекуват във ВМА Сливен, други двама са транспортирани към столичната Военномедицинска академия.
В МБАЛ "Св. Пантелеймон", Ямбол, са хоспитализирани 5 човека, 1 от тях е в реанимация в стабилно състояние. Шест души са на лечение в МБАЛ "Сърце и мозък", Бургас, един е в тежко състояние. В другата бургаска болница "Дева Мария" е приет пациент, който е с опасност за живота.Следете новините ни в :
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