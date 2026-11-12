Освиркаха министър Евтим Милошев на откриването на юбилейната ''Киномания''

Зрители освиркаха министъра на културата Евтим Милошев на откриването на 40-ото издание на „Киномания“ в зала 1 на НДК на 12 ноември. По разкази на присъстващи, част от публиката го прекъснала с ръкопляскания и освирквания, когато взел микрофона. Той се пошегувал: "Знам какво искате да чуете от мен!" А в залата се чули викове „Оставка!“ и „БКП!“.

От сцената организаторите припомнили, че Министерството на културата е сред институциите, които финансират фестивала. На откриването присъства и акад. Людмил Стайков, създател на форума, чието първо издание през 1987 г. е под името „Световна кинопанорама“.

Реакцията в залата идва на фона на затварянето на „Евро синема“ след 27 години прожекции на европейско и фестивално кино и на сигнали от театри за забавени възнаграждения. Според анализа на Диана Андреева-Попйорданова (Обсерватория по икономика на културата) публичните разходи за култура като дял от БВП се очаква да спаднат от 0,56% през 2026 г. до 0,43% през 2029 г.

Юбилейното издание започна с късометражния документален филм „Киномания: Началото“ на Борис Мисирков и Георги Богданов, който се връща към първата „Световна кинопанорама“. След него бе показан „Див кон девет“ на Мартин Макдона. За ролята си във филма Джон Малкович получи купа „Волпи“ за най-добра мъжка роля на фестивала във Венеция.

„Див кон девет“ открива фестивала и в Пловдив и Варна, а в Бургас програмата започва с „Минотавър“ на Андрей Звягинцев, отличен с Голямата награда на журито в Кан. На 17 ноември „Киномания“ започва в Стара Загора с „Черни пари за бели нощи“ на Кристина Грозева и Петър Вълчанов, а на 18 ноември — в Благоевград с „Фантомът на операта“. Пълна програма на „Киномания“ можете да видите ТУК.

Следете новините ни в :