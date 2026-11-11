30% от пациентите с инсулт имат нарушения в говора

Около 30% от пациентите с инсулт имат някаква форма на афазия. Това означава, че всяка година над 10 000 души имат нарушено разбиране на говора или нарушена продукция на речта.

Това заяви д-р Филип Алексиев от Българското дружество по инсулт на пресконференция в БТА в София, озаглавена „50 000 надежди за живот!“. Днес се отбелязва Националният ден за борба с инсулта.

Няма регистър на пациентите с инсулт. Има данни на база на информацията за пациентите, преминали през болницата с инсулт, обясни Алексиев.

По думите му през 2026 г. малко над 44 000 са били пациентите с диагноза инсулт. Смъртността е „малко над 9% - почти 10%“, едно много високо число, коментира специалистът.

Алексиев обясни, че въпросът за изготвяне на официален регистър е поставян нееднократно, включително и по отношение на създаването на регионални пилотни регистри, добави той. Относно лечението специалистът каза, че целта е да се приложи всеобхватно лечение, което да намали последиците от инсулта.

Приблизително 50 000 годишно са случаите на хора с инсулт, отбеляза заместник-председателят на Асоциацията за инсулт и афазия (АИА) д-р Георги Георгиев. По думите му липсва и официална информация за броя на случаите на повторни инсулти. За да може да се проведе каквато и да е терапия, пациентът трябва да бъде способен да разбира това, което трябва да се прави, да има способността да трупа мускулна сила и да повтаря упражненията, посочи още Георгиев.

На Националната линия за подкрепа са регистрирани над 300 обаждания за 365 дни, каза инж. Дорина Добрева, председател на Асоциацията за инсулт и афазия. Оказали сме съдействие на над 1000 души, посочи тя.

Добрева обясни, че семействата на хората с инсулт най-често търсят информация за терапия и рехабилитация, за социални права и помощни средства, както и за организация на грижата след изписване на пациента от болницата. Тя обяви изготвянето на наръчник за периода след болница.

От Асоциацията за инсулт и афазия и Българското дружество по инсулт обърнаха внимание и на нуждата от психологическата подкрепа за хората с инсулт и техните близки. Те подчертаха и колко са важни и специализираните центрове за възстановяването на хората, преживели инсулт.

Представителите на двете организации изказаха съболезнования на семействата и близките на загиналите в двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ вчера.

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