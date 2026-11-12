Държавата готвела интелигентна система за контрол на движението по магистралите

Държавата подготвя мащабна реформа за подобряване на пътната безопасност, която предвижда въвеждане на интелигентни системи за ранно предупреждение по магистралите и създаване на единна структура за дигитален контрол на трафика в реално време. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в предаването „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR.

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) подготвя нова обществена поръчка за проектиране и изграждане на интелигентна транспортна система. Средствата за нея са предвидени в проектобюджета за 2027 г., но министърът не уточни какъв ще бъде размерът им.

Реформата предвижда създаването на нова структура, която да обедини капацитета на Националното тол управление, Министерството на транспорта и МВР. Целта е движението по пътищата да се следи и управлява в реално време, а тол системата да се превърне от инструмент за налагане на глоби в система за управление на трафика и предотвратяване на произшествия.

По думите на Шишков за осъществяването на реформата са необходими законодателни промени, като плановете са новата структура да бъде изградена до средата на 2027 г.

Министърът коментира и двете тежки верижни катастрофи със загинали на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“.

Той не изключи възможността за инцидентите да са допринесли както несъобразената скорост на водачите, така и липсата на интелигентни системи, които да предупреждават своевременно за опасности на пътя.

„Няма как да знаем дали е могло да бъдат предотвратени катастрофите, или не, тъй като очевидно и шофьорите са карали с несъобразена скорост. Това, което трябва да направим, както е в цял свят, са интелигентните системи, които да предупреждават за всякакви проблеми на магистралата“, заяви Шишков.

Според него подобни технологии биха позволили водачите да получават информация в реално време за възникнали произшествия, задръствания и други рискове по трасето.

Министърът повтори, че първоначалните експертни огледи на участъка край Зимница показват задоволително състояние на пътната настилка и маркировката. Последният частичен ремонт на отсечката е извършен и разплатен в края на 2023 г.

Шишков отхвърли критиките на опозицията, като ги определи като опит за прехвърляне на отговорност от страна на хора, които са управлявали сектора в продължение на години.

По думите му в България все още няма нито една напълно завършена и пълноценна автомагистрала. Той посочи, че за ускоряване на изграждането на нови пътни трасета са необходими повече инвестиции в проектиране и привличане на частен капитал чрез концесии.

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