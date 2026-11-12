МО залага 5 млн. евро в бюджета догодина за научни разработки в отбраната

Министерството на отбраната е заложило 5 млн. евро за научноизследователска и развойна дейност в проектобюджета за 2027 г. За сравнение, през настоящата година тези средства са 70 000 евро. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.
Според Стоянов е необходимо по-тясно сътрудничество между държавата, отбранителната индустрия и научните среди, за да се наваксат пропуснатите възможности за българската икономика. Той даде пример с един от най-големите договори за модернизация на армията - за зенитно-ракетни комплекси на стойност над 1,1 млрд. евро, в който не е предвидено индустриално сътрудничество. По думите му това поставя страната ни в неблагоприятна позиция и на този етап от проекта не е възможна промяна.
Министърът на отбраната обясни, че в договора за придобиване на изтребителите F-16 Block 70, сключен през 2019 г. е заложен трансфер на технологии на стойност 120 млн. долара, но от общо шест проекта досега е реализиран само един. Останалите 5 трябва да претърпят трансформация.
По-добри перспективи за участие на българската индустрия има при проекта за придобиване на бойните машини "Страйкър". Министърът припомни, че при подготовката на договора по време на служебното правителство е било договорено сглобяването на машините да се извършва в България.
"В момента сме на първия етап от договора, при който се прави интегриране на комуникационното оборудване и въоръжението, а вторият етап ще бъде сглобяването на самите бойни машини", посочи министър Стоянов.
Той призова българските компании да инвестират в иновации и да повишават технологичния си капацитет, за да бъдат конкурентоспособни и да участват по-активно в производството на високотехнологични отбранителни продукти. Стоянов подчерта, че страната ни трябва да стане част от веригата за доставки, а не да е страничен наблюдател в икономическите процеси.
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2010
2
12.11 2026 в 16:30
Да си признае че миговете му са по-на сърце и да млъкне!
Продажник с продажника му , миговете нямаха право да ги ремонтират тук а Ф 16 имат обучен персонал за ремонт и поддръжка на място! Е а ко не се опитват да свалят софтуера и да го предадат на рашистанците де , както стана с първия пристигнал Ф 16 и "внезапно" развалил се ....
17875
1
12.11 2026 в 16:30
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