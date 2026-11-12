Прокуратурата поиска три години условно за Лютви Местан по делото за катастрофата със загинало бебе

Близо девет часа продължиха заключителните пледоарии по делото за катастрофата с участието на Лютви Местан, при която през 2019 г. загина шестмесечно бебе. Прокуратурата поиска три години лишаване от свобода с петгодишен изпитателен срок за подсъдимите Лютви Местан и Юсеин Ахмед, баща на загиналото дете, съобщи БТА.

Очаква се присъдата да бъде произнесена след 21:30 часа тази вечер, обяви съдия Йорданка Янкова.

Държавното обвинение настоя и двамата подсъдими да бъдат лишени от правото да управляват моторни превозни средства за срок от пет години.

Според прокуратурата Юсеин Ахмед е нарушил ограниченията за движение и правилата за обезопасяване на пътниците. Обвинението посочва, че детското столче не е било закрепено към седалката на автомобила, а бебето не е било с поставени обезопасителни колани.

На Лютви Местан се вменяват нарушения на три разпоредби от Закона за движение по пътищата, свързани с включването в път с предимство и извършването на ляв завой.

В последната си дума Юсеин Ахмед заяви, че е невинен и поиска справедливост. Лютви Местан също отхвърли обвиненията и призова съда да го оправдае.

Катастрофата стана на 14 април 2019 г. на главния път I-5 за Гърция през Маказа, при кръстовището за момчилградското село Загорско.

Тогава автомобил „Фолксваген“, управляван от Лютви Местан, който се включвал в главния път в посока Кърджали, се сблъска с БМВ, управлявано от Юсеин Ахмед и движещо се към Гърция. В автомобила на Ахмед пътувало цялото му семейство.

При удара загина шестмесечното бебе на семейството, а майката и по-голямото му братче бяха ранени.

Първоначално обвинение беше повдигнато само срещу Лютви Местан, който по това време беше действащ политик. Впоследствие като обвиняем беше привлечен и бащата на детето. Двамата са подсъдими за причиняване на смърт по непредпазливост.

Делото започна през юли 2020 г., но първият обвинителен акт беше върнат на прокуратурата заради съществени процесуални нарушения. Решението беше потвърдено от Апелативния съд в Пловдив.

През февруари 2021 г. производството започна отново с нов обвинителен акт. През 2023 г. процесът беше прекратен заради пенсионирането на съдията по делото и впоследствие възобновен с нов съдебен състав.

Седем години след трагедията съдът предстои да се произнесе по вината на двамата подсъдими.

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