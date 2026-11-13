България не била съгласна с политическите послания на хартата за сигурност

Малко след като стана ясно, че България е единствената страна от Европейския съюз, която не е подписала хартата за сигурност в Европа, правителството влезе в обяснителен режим - подкрепяла, но с резерви.
От обясненията става ясно, че инициативата утвърждава основите на сигурността в Европа: Устава на ООН, Хелзинкския заключителен акт и правото на всяка държава сама да избира своите съюзи. Отстояването на тези принципи е в пряк интерес на България.
Напомня се, че инициативата е подкрепена от 40 държави, сред които не всички са членки на ЕС.
"Тя стъпва на установените формати на ЕС и НАТО, но обединява и държави извън тях около общи принципи за сигурност. Целта е съвместно изграждане на способности и общи действия за противодействие на заплахите – от хибридните атаки, тероризма и организираната престъпност до борбата с производството и разпространението на наркотици и нелегалната миграция", обясняват от МС.
България подкрепя постигането на справедлив и траен мир в Украйна, "постигнат чрез преговори, като новият кръг разговори в Абу Даби с посредничеството на САЩ са важна стъпка в тази посока", изтъкват от правителството.
Но европейските позиции трябва да подкрепят този процес, затова България настоява езикът на общите европейски документи да отразява динамиката на процесите и очакванията от преговорите за мир.
Заради това премиерът Румен Радев изпратил писмените резерви към преамбюла на декларацията с искане за адаптиране на политическите послания към настоящия етап на преговори, така че те да не възпрепятстват постигането на общо решение в интерес на мира.
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"В контекста на ключовите принципи на европейската сигурност България ще продължи да работи за сигурността в Черноморския регион, свободата на корабоплаването и защитата на критичната инфраструктура срещу хибридни заплахи", се казва още в становището.
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13.11 2026 в 11:04
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13.11 2026 в 10:16
Бахти, на тия им личи и от Проксима Кентавър, че са идеалните комсомолски секретари. Подобно нищоказване може да изгенерира само някой bullshit-генератор.
https://www.bullshitgenerator.com/
Но дори и под тия глупотевини прозира слугинажът към Матушката им.
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13.11 2026 в 10:13
40 държави от Европа с обща харта за сигурност, България не е подписала документа
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