България не била съгласна с политическите послания на хартата за сигурност

OFFNews 13 ноември 2026 в 09:32 2405 3
Министерски съвет

Малко след като стана ясно, че България е единствената страна от Европейския съюз, която не е подписала хартата за сигурност в Европа, правителството влезе в обяснителен режим - подкрепяла, но с резерви. 

От обясненията става ясно, че инициативата утвърждава основите на сигурността в Европа: Устава на ООН, Хелзинкския заключителен акт и правото на всяка държава сама да избира своите съюзи. Отстояването на тези принципи е в пряк интерес на България.

Напомня се, че инициативата е подкрепена от 40 държави, сред които не всички са членки на ЕС.

"Тя стъпва на установените формати на ЕС и НАТО, но обединява и държави извън тях около общи принципи за сигурност. Целта е съвместно изграждане на способности и общи действия за противодействие на заплахите – от хибридните атаки, тероризма и организираната престъпност до борбата с производството и разпространението на наркотици и нелегалната миграция", обясняват от МС.

България подкрепя постигането на справедлив и траен мир в Украйна, "постигнат чрез преговори, като новият кръг разговори в Абу Даби с посредничеството на САЩ са важна стъпка в тази посока", изтъкват от правителството.

Но европейските позиции трябва да подкрепят този процес, затова България настоява езикът на общите европейски документи да отразява динамиката на процесите и очакванията от преговорите за мир. 

Заради това премиерът Румен Радев изпратил писмените резерви към преамбюла на декларацията с искане за адаптиране на политическите послания към настоящия етап на преговори, така че те да не възпрепятстват постигането на общо решение в интерес на мира.

"В контекста на ключовите принципи на европейската сигурност България ще продължи да работи за сигурността в Черноморския регион, свободата на корабоплаването и защитата на критичната инфраструктура срещу хибридни заплахи", се казва още в становището.

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Коментари
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4010

3

Niko Kolev

13.11 2026 в 11:04

-0
+12
Тези, докато не извикат ВПутин да ни асвабади, няма да мирясат.

2990

2

Джендо Джедев

13.11 2026 в 10:16

-0
+10
"България настоява езикът на общите европейски документи да отразява динамиката на процесите и очакванията от преговорите за мир."

Бахти, на тия им личи и от Проксима Кентавър, че са идеалните комсомолски секретари. Подобно нищоказване може да изгенерира само някой bullshit-генератор.

https://www.bullshitgenerator.com/

Но дори и под тия глупотевини прозира слугинажът към Матушката им.

5048

1

Бекон

13.11 2026 в 10:13

-0
+13
Назначения от генерал-губернатопа Митрофанова за и.д. премиер Глупен Крадев си върши работата в полза на Русия и нече му се пази място на масата при Асад, Шрьодер и Янукович.
 
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