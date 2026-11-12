Транспортният министър призна за хаос в координацията между институциите по пътната безопасност

Липсата на координация между институциите и ясни правила за обмен на информация затруднява вземането на навременни решения за пътната безопасност. Дейностите по пътна безопасност трябва да бъдат централизирани, координирани и разпределени с ясни нива на отговорност между институциите. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на изслушване в транспортната комисия след тежките катастрофи с 12 жертви на АМ "Тракия".

Министърът заяви, че няма да прехвърля вината на предишни правителства, министри, институции или агенции, нито ще коментира ролята на настоящите и приема подобряването на пътната безопасност като лична кауза.

По думите му в момента няколко центъра и институции събират и обработват информация, свързана с пътната безопасност, но не разполагат с общ протокол за комуникация и вземане на решения.

"Има много центрове, има много информация, те не си комуникират и не си говорят адекватно. Има различни нива на отговорност, които пречат да се вземат бързи решения", посочи Пеев.

Според него е необходимо дейностите да бъдат централизирани и опростени, да се въведат ясни процедури и контролни списъци, по които институциите да работят. Трябва да е ясно кой носи отговорност и как се предава информацията между отделните звена, така че институцията, която трябва да вземе решение, да може да реагира незабавно.

Министърът подчерта, че работата не трябва да се ограничава до реакция след тежки инциденти, а да е насочена и към превенцията.

Една от обсъжданите идеи е създаването на малко дигитално звено, което да обедини информацията от различните институции. Целта не е изграждането на нова голяма дирекция, а консолидирането на наличните данни, така че те да могат да се използват по-ефективно при вземането на решения. По темата се подготвя и законодателен пакет.

Пеев предупреди, че само технически мерки като поставянето на допълнителни пътни знаци няма да решат проблема. Той даде за пример предупредителните знаци за мъгла и подчерта, че те сами по себе си не гарантират адекватна реакция.

От министерството прочуват практиките в други държави и работи по ускоряването на изпълнението на 31 мерки за пътна безопасност, публикувани на сайта на Министерството на транспорта. В процеса са включени институции, неправителствени организации и браншови асоциации.

Пеев призна, че обществото очаква бързи резултати, но изграждането на работеща система с участието на десетки ведомства изисква време и цялостен преглед на съществуващите механизми.

Той изказа съболезнования на близките на загиналите при катастрофите и посочи, че причините за инцидентите ще бъдат установени от разследващите.

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