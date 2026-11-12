567 души са дарили кръв в акциите за пострадалите от верижните катастрофи

Общо 567 души в страната са дарили кръв в рамките на акцията по кръводаряване за пострадалите при верижните катастрофи на магистрала „Тракия“.

Това съобщи д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор на Българския червен кръст (БЧК). Акцията е съвместна на БЧК, Столичната община и Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ), предаде БТА.

В София 397 души са дарили кръв. Около 200 души обаче не са успели да дарят, защото кръвните центрове не са имали възможност да обслужат всички желаещи да помогнат. Центровете за даряване на кръв са работили и след приключване на работното си време, допълни Тодоровска.

В Ямбол 36 души са дарилите кръв, а в Сливен първия ден са дарили 77 души, а вчера 57, уточни Тодоровска.

Тя призова хората регулярно да даряват кръв, за да се поддържа постоянен капацитет на банката за кръвни продукти и да служи при подобни инциденти.

В момента тече традиционната студентска есенна кампания на Българския младежки червен кръст за даряване на кръв, допълни Тодоровска.

Двете верижни катастрофи между 86 превозни средства станаха на 10 ноември около 7:00 ч. сутринта при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ в двете посоки, край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол. 12 души загинаха при тежките инциденти.

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