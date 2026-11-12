Младежи пребъркаха и ограбиха двама ученици

Прокуратурата привлече към наказателна отговорност двама младежи на 22 и на 18 г. за грабеж над ученици в София, съобщиха от държавното обвинение.

На 10 ноември на спирка до метростанция „Сливница“ те със сила са пребъркали и взели парите на двама ученици.

Единият е хванал едното момче за гърдите и якето, а другият издърпал портфейла на другото момче. Двамата обвиняеми казали на пострадалите да не вдигат врява, за да си нямат проблеми и си тръгнали с парите.

Единият е осъждан и е извършил деянието в изпитателен срок. С постановление на прокурор двамата са били задържани за 72 часа. Поискан им е постоянен арест.

Следете новините ни в :