Двама от пострадалите на АМ Тракия ще бъдат транспортирани в София

OFFNews 11 ноември 2026 в 11:09 308 0
ВМА

Снимка Скрийншот
ВМА Сливен

Деветимата пострадали при тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“ вчера, които бяха приети за лечение в МБАЛ – Сливен към Военномедицинска академия (ВМА), са в стабилно общо състояние, съобщиха от пресцентъра на ВМА.

Две верижни катастрофи станаха вчера сутринта на АМ „Тракия" край пътен възел „Зимница" до Ямбол. В тях участваха общо 86 превозни средства, 11 души загинаха, а 51 пострадаха и бяха настанени в лечебни заведения.

Двама от пациентите ще бъдат транспортирани днес с наземен транспорт до МБАЛ – София към ВМА за продължаване на лечението. Останалите седем пострадали продължават лечението си в МБАЛ – Сливен към ВМА.

Вчера деветимата пострадали бяха приети за лечение в МБАЛ – Сливен към ВМА. От болницата отбелязаха, че пациентите са със среднотежки травми, без опасност за живота им.

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