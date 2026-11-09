Кога при болка в кръста да потърсите невролог и ревматолог – насоки от ревматолога д-р Таня Сапунджиева

Почти всеки човек поне веднъж в живота си изпитва болка в кръста. В повечето случаи причината е механична – мускулно пренапрежение, дегенеративни промени в междупрешленните дискове или физическо натоварване. Обикновено тези оплаквания отзвучават за дни или седмици. При част от пациентите обаче, особено в по-млада възраст, персистиращата болка има съвсем различен произход. В тези случаи имунната система погрешно атакува собствените тъкани, предизвиквайки възпаление в ставите на гръбначния стълб и таза. Тази група заболявания е известна като спондилоартрити, а най-ранната и най-честа им локализация са сакроилиачните стави.

Проблемът не е липсата на ефективно лечение. Напротив, съвременната терапия позволява добър контрол на заболяването и предотвратяване на трайни увреждания. Основното предизвикателство остава навременната диагноза. Средно между появата на първите симптоми и поставянето на точната диагноза изминават 5 до 8 години, през които много пациенти получават лечение за предполагаема „дископатия“, която всъщност не е причина за оплакванията им.

Два различни типа болка

Механичната болка в кръста може да се сравни с износена част на машина. Тя се провокира от физическо натоварване, навеждане, вдигане на тежести или продължително стоене прав и обикновено намалява при покой. Често се появява след претоварване и в повечето случаи отшумява в рамките на няколко седмици.

Възпалителната болка, произхождаща от сакроилиачните стави, има противоположни характеристики. Обикновено започва преди 40–45-годишна възраст, развива се постепенно, без предхождаща травма, и продължава повече от три месеца. Най-характерната особеност е, че се засилва в покой и се подобрява при движение. Пациентите често се събуждат от болка през втората половина на нощта и изпитват необходимост да станат и да се раздвижат. Типична е и сутрешната скованост в кръста, която продължава повече от 30 минути. Болката може да се премества последователно от едната към другата седалищна половина – характерен белег за засягане на сакроилиачните стави.

Допълнителна насока към диагнозата е бързият и значителен ефект от нестероидните противовъзпалителни средства, като например ибупрофен.

Кога е необходима консултация с ревматолог?

Съгласно международните препоръки всеки пациент с болка в кръста, продължаваща повече от три месеца и започнала преди 45-годишна възраст, трябва да бъде насочен към ревматолог, ако са налице белези на възпалителна болка: нощни симптоми, продължителна сутрешна скованост, подобрение при движение и липса на облекчение в покой.

Вероятността за спондилоартрит е още по-голяма при наличие на псориазис, увеит, хронично възпалително чревно заболяване, болка в областта на Ахилесовото сухожилие, подуване на пръст на ръка или крак, както и при фамилна анамнеза за подобно заболяване.

За поставяне на диагнозата могат да помогнат лабораторни изследвания, включително определяне на HLA-B27 и маркерите на възпаление, както и магнитнорезонансна томография на сакроилиачните стави.

Кога да потърсим невролог?

Консултацията с невролог е особено важна, когато симптомите насочват към притискане на нервен корен. Типични прояви са болка, излъчваща се по хода на крака под коляното, изтръпване, мравучкане или мускулна слабост в крака и стъпалото.

Някои симптоми изискват незабавна медицинска помощ: внезапна загуба на контрол върху уринирането или дефекацията, изтръпване в областта на седалището и слабините („седловидна анестезия“) или бързо прогресираща слабост и в двата крака.

Защо ранната диагноза е толкова важна?

Днес спондилоартритът вече не е присъда за прогресираща инвалидизация. Съвременните противовъзпалителни и биологични терапии могат ефективно да потиснат възпалението, да намалят болката и да ограничат структурните увреждания на гръбначния стълб. Най-добри резултати се постигат, когато лечението започне рано.

Затова, ако болката в кръста е започнала в млада възраст, буди ви през нощта и се подобрява при движение, не я приемайте автоматично за „обикновена дископатия“. Навременната консултация с ревматолог може да доведе до ранна диагноза и да предотврати години на ненужно страдание и прогресиране на заболяването. Няколко години по-ранно разпознаване на спондилоартрита могат да променят съществено хода на заболяването и качеството на живот на пациента.

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