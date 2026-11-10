Румънец и лекар от детската болница в Бургас са сред тежко пострадалите

Ортопед-травматологът проф. Асен Балтов, който в момента е част от екипа на бургаска болница, обяви, че двама души, които са пострадали в тежката катастрофа на АМ "Тракия", се транспортират към Бургас.

По думите му единият е чужденец, а другият - лекар от детската болница в морския град, съобщи БНТ.

"Двама души транспортираме към Бургас в тежко състояние. Единият пациент е румънски гражданин, който е с политравматизъм, коремна травма и гръдна травма. Другият пациент е наш колега, който работи в болницата "Света Анастасия". Той също е с политравматизъм и множество счупвания, както и черепно-мозъчна травма", заяви проф. Балтов, цитиран от БНТ.

Той сподели, че предвид тежкото състояние на двамата в момента винаги е налице пряка опасност за техния живот.

"Такъв инцидент не съм виждал досега в живота си", категоричен бе бившият депутат.

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