Продължаваме Промяната стартира петиция за отхвърляне на промените в Закона за личната помощ

OFFΝews 12 ноември 2026 в 15:47 681 0
Депутатите на

Снимка БГНЕС
Депутатите на "Продължаваме промяната"

"Продължаваме Промяната" стартира петиция за отхвърляне на промените в Закона за личната помощ, внесени в Народното събрание от "Прогресивна България".

Според ПП  предложенията отменят трудовите договори на личните асистенти, замразяват се доходите им, като се премахва връзката им с минималната работна заплата. Освен това се отменят всички социални и трудови права на личните асистенти - стаж, платен годишен отпуск и социално осигуряване.

"Когато посягат на личната помощ, посягат на хората с увреждания, чиито живот зависи от нея! Личният асистент е единствената реална възможност на хората с увреждания да живеят достойно, да останат в семейството си, да учат, да работят и да участват в обществения живот. Да бъдат живи", пишат от партията.

Повече за спорния закон можете на прочетете ТУК

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