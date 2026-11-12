"Продължаваме Промяната" стартира петиция за отхвърляне на промените в Закона за личната помощ, внесени в Народното събрание от "Прогресивна България".
Според ПП предложенията отменят трудовите договори на личните асистенти, замразяват се доходите им, като се премахва връзката им с минималната работна заплата. Освен това се отменят всички социални и трудови права на личните асистенти - стаж, платен годишен отпуск и социално осигуряване.
"Когато посягат на личната помощ, посягат на хората с увреждания, чиито живот зависи от нея! Личният асистент е единствената реална възможност на хората с увреждания да живеят достойно, да останат в семейството си, да учат, да работят и да участват в обществения живот. Да бъдат живи", пишат от партията.
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