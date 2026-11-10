ИСУЛ отбелязва 90 години с научна конференция

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ще отбележи 90 години от своето основаване. Една от най-големите болници у нас е създадена през 1936 г., като работническа болница, в която да се лекуват здравно-осигурените пациенти в София и областта.

На 8 август 1950 г., с решение на Министерския съвет, на базата на работническата болница „Царица Йоанна“, е основан Институт за специализация и усъвършенстване на лекарите (ИСУЛ), с което освен здравно заведение, тя се превръща в основен център за обучение на бъдещите здравни специалисти. Статут, с който УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ се гордее и до днес.

Празникът ще бъде отбелязан с научна конференция – ИСУЛСКИ дни 2026 и тържествена гала вечер за всички служители, на която ще бъдат връчени и традиционните годишни награди на болницата.

Темата на третото издание на конференцията ИСУЛСКИ дни е „Автоимунни заболявания“, които ще бъдат разгледани през призмата на различните клиники и отделения в лечебното заведение. Те ще представят свои разработки във връзка с автоимунните заболявания и случаи от своята практика.

„Конференцията е платформа за обмяна на опит и добри практики между различните клиники в болницата по теми, които са интердисциплинарни. Тя е особено полезна за младите специалисти, за които е възможност за придобиване на знания извън тесния им професионален интерес“. Това обясни проф. д-р Борислав Владимиров, началник на Клиниката по гастроентерология и почетен председател на Организационния комитет, който стои зад събитието.

Участие в откриването на ИСУЛСКИ дни 2026 г. ще вземат изпълнителният директор на болницата Любомир Пенев, ректорът на МУ-София – проф. Бойчо Ланджов, дм, както и проф. Димитър Буланов, дм, декан на Медицинския факултет към МУ-София. Освен на 90-годишнината на болницата, научният форум е посветен на още един голям юбилей, който ИСУЛ отбелязва тази година – 75 години от създаването на първата в България и една от първите в Европа - Катедра по Гастроентерология към МУ-София.

Събитието е отворено за участие на специалисти и специализанти от други болници, както и за студенти. Предварителна регистрация не е необходима.

Специални гости на гала-вечерта по повод 90 години УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ще бъдат министърът на здравеопазването, г-жа Катя Ивкова, председателят на Комисиите по здравеопазване в парламента, проф. Костадин Ангелов, дм, на Комисията по здравеопазване и социална политика в Столичния общински съвет, г-жа Ваня Григорова, представители на НЗОК, директорите на повечето големи столични болници.

Сред гостите ще бъде и княз Борис Търновски – внук на Н.В. Симеон Втори, чийто баща – покойният княз Кардам, също е практикувал като гост оператор в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

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