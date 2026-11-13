Европа се включва в следващия кръг преговори с Русия

Украинският президент Володимир Зеленски и американският пратеник Джаред Къшнър заявиха, че Европа ще участва в следващия кръг от преговорите с Русия.

Междувременно Владимир Путин даде знак, че Москва няма да отстъпи от твърдите си искания за прекратяване на близо петгодишната война.

В рамките на интензивен ден на дипломатически преговори, след срещите в Абу Даби, Къшнър и другият специален пратеник на САЩ Стив Уиткоф разговаряха повече от четири часа с руския президент Владимир Путин в Кремъл.

След това двамата отпътуваха за Дъблин, където се срещнаха със Зеленски, за да го запознаят с резултатите от разговорите.

Пред журналисти на военно летище в Ирландия Зеленски и Къшнър определиха като основен напредък постигнатото съгласие европейски представители да участват в следващия кръг от преговорите.

Украинският президент посочи, че европейците ще бъдат част от разговорите, вместо да останат „встрани“, както се случи в Абу Даби. Той подчерта: „Те ще имат право на глас“.

„Не можем да постигнем споразумение без европейците на масата за преговори“, каза Къшнър и добави, че Путин е „готов да опита“.

Представител на ЕС съобщи пред АФП, че представители на пет европейски столици, както и на Европейската комисия, са се срещнали с американските пратеници. По думите му нова многостранна среща „ще бъде насрочена скоро“.

От Кремъл обаче не потвърдиха, че Путин е приел Европа да участва в следващия кръг от преговорите – нещо, за което Киев и неговите съюзници настояват отдавна.

Вместо това руският президент заяви по-рано пред американските пратеници, че няма да смекчи исканията си за контрол над украински територии, които Русия твърди, че е анексирала. Той също така изключи възможността за разполагане на чуждестранни мироопазващи сили в Украйна, определяйки подобна мисия като „продължение на войната“.

Изявленията на Путин охладиха надеждите, че постигането на мирно споразумение може да е близо.

Докато САЩ настояват Европа да бъде допусната до преговорите, Москва се опитва да постави разговорите в по-широкия контекст на европейската сигурност.

Киев и европейските лидери обаче са категорични, че няма необходимост от преразглеждане на договореностите, върху които се основава сигурността на континента, и настояват Русия първо да прекрати военните действия.

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