Дъжд в Централна и Западна България, но времето остава меко

През днешния ден времето остане облачно, на много места и дъждовно. Значителни по количество ще са валежите главно в планинските райони на Западна и Централна България, сочи прогнозата на НИМХ.

Временно интензивни и на изолирани места с гръмотевици ще са в югоизточните части от страната.

Жълт код за значителни валежи е в сила за 16 области в страната – Бургас, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, София-област, Хасково и Ямбол, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си. Очакваните количества дъжд са до 35 мм.

В област Бургас има предупреждение за пориви на вятъра до 14-17 метра в секунда и вълнение на морето от 4 бала.

Ще има и ветрове. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър.

Температурите остават над нулата и ще са с малък дневен ход: минималните ще бъдат предимно между 5° и 10°, за София - около 6°, а максималните - между 7° и 12°, за София - около 7°.

В планините ще е облачно с валежи от дъжд, в местата над 1500-1700 метра надморска височина - от сняг. Значителни по количество ще са валежите в Западна Стара планина и Рило-Родопската област, а в Странджа - временно интензивни и на изолирани места с гръмотевици. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, по северното крайбрежие и временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 4 бала.