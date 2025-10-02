Исканото от младите лекари и сестрите увеличение на заплатите ще струва 240,8 млн. лв.

Нужни са 240 842 535 лв. годишно (или 20 млн. лв. месечно), за да бъде постигнат исканият от лекари-специализанти и медицински сестри ръст на заплатите в болниците. Това съобщи депутатът от "Продължаваме промяната" Васил Пандов.

По думите му това е четири пъти по-малка сума от необходимата за възнаграждения в сектор "Сигурност" и два пъти по-малка, отколкото във висшето образование.

Цинично е да казваме, че средства в бюджета няма да има. Управляващите не искат да ги разпределят по правилния начин. По наши данни бюджетният дефицит към 1 октомври е 3%. Напълно разбираме защо Министерството на финансите бяга от увеличението на заплатите на медицинските специалисти, каза още Пандов.

От ПП изразиха опасения, че държавният бюджет ще бъде внесен за гласуване без да е приет закон, който определя минимални възнаграждения за медицинските специалисти. Очаква се внасянето на бюджета да бъде направено до края на октомври.

"Младите лекари, медицинските сестри и другите медицински специалисти, които очакваха увеличение на възнагражденията, до момента са излъгани. Другият вторник ще имат нов протест", каза народният представител от ПП.

"Продължаваме промяната" пусна нова онлайн платформа, която позволява на всеки гражданин да провери какви са брутните заплати на медицинските специалисти във всички публични държавни и общински болници в страната.

На сайта може да се провери и колко ще струва на държавата да се изпълнят исканията на младите лекари и медицинските сестри - началната заплатата на млад лекар да стане 150% от средната заплата за страната, а за медицинските сестри, акушерки и лаборанти – 125% от средната.

Според данните в платформата лекар-специализант в "Пирогов" получава 3 780 лв. брутна заплата. В спешната болница в момента работят 193 специализанти. Според прогнозите на ПП - разходите за увеличаване на заплатите им възлизат на 859 743 лв. годишно. Медицинските сестри вземат средно 4 398 лв. бруто, а възнагражденията на старшите надхвърлят 6000 лв. Лекар без специалност получава малко над 4000 лв. бруто.

По-ниски са възнагражденията в "Александровска" - обучаващите се там специализанти получават средно 3 807 лв. (по-малко от медицинска сестра в Пирогов) бруто. Медицинските сестри - 3 363 лв., а лекарите без специалност - 3 418 лв.. Изчисления показват, че за да осигури желаният ръст на млади лекари и медицински сестри болницата на болницата ще са ѝ необходими съответно - 386 544 лв. и 3 946 011 лв.

В платформата обаче липсва информация за ключови лечебни заведения. Опит да проверим какви са възнагражденията във Военномедицинската академия удариха на камък, вероятно, защото болницата е ведомствена и неин принципал е Министерството на отбраната. Очаквано липсва информация и за заплатите в частните лечебни заведения.

На 7 октомври младите медици от "Бъдеще в България" отново излизат на национален протест. Протестът с начало 17,30 ч. ще започне пред Министерство на здравеопазването, и ще премине в шествие по бул. "Цар Освободител" до пл. "Орлов мост".