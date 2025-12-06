Никулден е, хиляди черпят за имен ден

Хиляди именици черпят днес, празнуват моряци и банкери. Църквата почита Св. Николай Мирликийски Чудотворец. Никулден е и празникът на Бургас.

Името означава "побеждаващ", имен ден честват Никола, Николай, Николина, Николета, Нина, Кольо и производни на тях.

Св. Николай Мирликийски се е родил през 280 г. в Малоазийската провинция Ликия и по времето на император Константин Велики е бил провъзгласен за Мирликийски архиепископ. Взел участие в Първия вселенски Никейски църковен събор. Умира през 325 г. Остава прочут със своите морски чудотворства при спасяването на кораби и моряци от крушение.

Българите почитат светеца като патрон на рибарите и мореплавателите и като господар на океаните, моретата, реките и езерата. Според легендата свети Никола е покровител и на банкерите. Преданието разказва, че той е бил богаташ, който раздавал пари на бедните. Незабелязано подхвърлил три кесии със злато в дома на обеднял търговец, за да може да омъжи трите си дъщери и да ги спаси от безчестие.

През 1992 г. Асоциацията на търговските банки и Българската народна банка възстановяват традицията църковният празник Никулден да се отбелязва и като празник на банките и банкерите.

На Никулден се яде задължително риба, най-често шаран, пълнен с орехи. Причината: Веднъж, когато светецът плувал с лодката си в морето и излезлите силни вълни пробили дъното й, той бръкнал с ръка във водата, хванал един шаран и запушил с него пукнатината. Така спасил от удавяне своите спътници. От тогава останал и обичаят да се жертва шаран в чест на светеца.

Трапезата на Никулден не се вдига през целия ден. Според поверието люспи при чистенето на рибата не трябва да падат на земята, а костта от главата на шарана се пази за здраве през цялата година. Останалите кости се хвърлят в огъня или се закопават в земята. Традиция е и да се сложат най-големите люспи от шарана в портфейла - за да има пари в него през цялата година.

Празникът се чества и като родов, а на масата се слагат и постни ястия.

Още интересни факти вижте във видеото ни:



