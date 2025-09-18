Съдът остави окончателно в ареста бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

Софийският апелативният съд остави окончателно в ареста бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов. Съветникът му и експерт по обществените поръчки Петър Рафаилов бе пуснат под гаранция от 10 000 лв. До това решение се стигна след близо 6-часов размисъл на съдиите от САС.

Барбутов е обвинен в участие в организирана престъпна група за подкупи, Рафаилов - в помагачество.

Барбутов, който бе задържан на 24 юни в общината след акция на Комисията за противодействие на корупцията, е обвинен, че на 17 юни в София, в качеството си на лице, заемащо публична длъжност, обещал на кмета на район "Люлин" Георги Тодоров, сума, равняваща се на 6% от стойността на обществени поръчки, по които възложител е Тодоров, за да назначи за членове на комисиите по Закона за обществените поръчки конкретни приближени на Никола Барбутов експерти и изпълнители на тези поръчки.

Петър Рафаилов е обвинен, че е предложил на кмета на район "Младост" Ивайло Кукурин парична сума, равняваща се на 6% от стойността на обществени поръчки, по които кметът е възложител, за да определи конкретна посочена от Рафаилов фирма за изпълнител на обществена поръчка с предмет разширение на детска градина.

Според състава на САС няма опасност Барбутов да се укрие, но има вероятност да извърши престъпление заради заемания от него пост.

За Рафаилов апелативните съдии посочиха, че няма нито вероятност да се укрие, нито да извърши друго престъпление.

В съдебната зала днес да подкрепят обвиняемите дойдоха бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков, експремиерът Николай Денков, Лена Бориславова и др.

Защитникът на Барбутов (и на варненския кмет Благомир Коцев) адвокат Ина Лулчева оспори пункт по пункт обвинението на прокуратурата, като обяви, че в само една обществена поръчка - за саниране, може да се намери някакво участие. В останалите 13 и 10 договоря няма никакви доказателства за участие. Тя отбеляза, че липсват мотиви за продължителния арест и че според Европейската конвенция за правата на човека продължително задържане се прилага в изключителни случаи, а Барбутов и Рафаилов са оставени повече от 3 месеца в ареста. С това се нарушават правата им. Лулчева наблегна, че замесването на имена от ПП дава на делото политически привкус.

"Прокуратурата държи на всяка цена задържане. Няма никакво действие за корупция. Това е единственото дело за корупция, освен това срещу кмета на Варна Благомир Коцев, в което няма размяна на пари. Нито един свидетел не говори за ОПГ, няма данни за проведени обществени поръчки. Факти за корупция няма, има усещане за нея", отбеляза тя.

Лулчева обвини прокуратурата в бездействие по събирането на доказателства, а съда - в предубеденост. По думите й съдът толерира поведението на бездействие. Според нея прокуратурата не разследва и не разпитва лица от изтеклия в медиите и приложен по делото запис между бившия зам.-кмет и основния прокурорски свидетел - кметът на "Люлин" Георги Тодоров.

Лулчева изтъкна, че не е разпитан и друг герой от записа с ключова роля в корупционната схема Иван Модев, въпреки изричното му желание. Не са разпитани и Кирил Петков, и Асен Василев, въпреки че в записа се говори за 6%, които се отделят от обществени поръчки и отиват в партийната каса на ПП. Не е проверено и дали, както се говори в записа, парите за ПП са минали през конкретна фондация. Според Лулчева съдията от Софийския градски съд Александра Йорданова, която миналата седмица потвърди ареста на Барбутов, толерира бездействието на прокуратурата, защото е продължила задържането му, за да ѝ даде възможност да продължи да събира доказателства.

"Липсата на мотиви доведе до това дебатът да се премести извън съдебната зала. Прокуратурата иска да се приеме на доверие, че са давани пари на ръка за партията. Това не е установено по начин, който да обоснове продължителното задържане", изтъкна Лулчева.

Защитникът наблегна на факта, че никой - нито съдът, нито прокуратурата, се интересува, че няма данни за упражняване на влияние. До 23 май никой не е говорил за корупция и въпреки това Барбутов и Рафаилов са оставени в ареста. Казаното от свидетелите не е проверено, дори не е установено има ли обществени поръчки и дали те са проведени. Лулчева изтъкна още, че общественото мнение в това дело не може да се игнорира.

"За евентуално престъпно мислене никой не лежи в затвора", бе категорична Лулчева и отново обвини съда и прокуратурата в предубеденост.

Тя цитира редица дела пред ЕСПЧ, за да подчертае противоречието в логиката на оставянето в ареста на Барбутов, като изтъкна, че не се цели да се установи обективната истина по делото. Освен това е нарушена и презумпцията за невиновност.

Отбеляза и разпитите на четирима свидетели, които са дали напълно еднакви показания, излезли като от матрица - с еднакви думи. Според адвоката несериозно е обвинението, че прокуратурата работи под натиск.

Лулчева бе категорична, че това дело не цели да установи действала ли е корупционна схема в Столичната община, а Никола Барбутов да бъде държан в ареста.

За основанията на съдебния състав, който се отведе от делото "Коцев", но сега решава това за Барбутов, за натиск върху съдиите, ангажирани с казуса на варненския кмет, адвокат Лулчева отговори, че дебатът е изнесен навън, защото не се води в съдебната зала, тъй като магистратите обръщат внимание само на аргументите на прокуратурата и неглижират тези на защитата.

Прокурорите контрираха, че обвинението не е разколебано и че нападките на защитата са неоснователни. От показанията на свидетелите ставало ясно, че има превишаване на правомощията. Събраните доказателства били достатъчни за установяване на виновността на двамата задържани. Държавното обвинение пледира Барбутов и Рафаилов да останат в ареста.