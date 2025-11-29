Всички обвинени по аферата ''Исторически парк'' остават в ареста

Софийският градски съд остави в ареста всички обвинени по аферата "Исторически парк", предаде БНТ.

Съдебното заседание започна с искане от защитата делото да бъде прехвърлено в Окръжния съд във Варна, като беше  направен аналог с процеса срещу варненския кмет Благомир Коцев.

След разследване на Антикорупционната комисия бяха задържани седем души по подозрение в корупция, пране на пари и имотни измами. Рано сутринта в сряда агенти на КПК, бяха претърсили и дома на лидера на Ивелин Михайлов.

Установено е, че в престъпната група участва и лице с имунитет – народен представител, чиято самоличност все още не е официално потвърдена.

Прокуратурата заяви, че групата е действала със стройна организация и висока конспиративност, насочвайки големи финансови потоци. Службите са засекли превод от 21 милиона лева по сметка на един от обвиняемите.

Според разследващите чрез схемата около "Исторически парк" са вкарвани и изкарвани на ръка милиони левове. Използвани са рафинирани методи за убеждаване на пострадалите да инвестират, а част от обвиняемите са съдействали за бързо отпускане на заеми.

Според прокуратурата във схемата са въвлечени множество жертви. Защитата определи делото като политически мотивирано.

