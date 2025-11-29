Всички обвинени по аферата ''Исторически парк'' остават в ареста

Софийският градски съд остави в ареста всички обвинени по аферата "Исторически парк", предаде БНТ.
Съдебното заседание започна с искане от защитата делото да бъде прехвърлено в Окръжния съд във Варна, като беше направен аналог с процеса срещу варненския кмет Благомир Коцев.
След разследване на Антикорупционната комисия бяха задържани седем души по подозрение в корупция, пране на пари и имотни измами. Рано сутринта в сряда агенти на КПК, бяха претърсили и дома на лидера на Ивелин Михайлов.
Установено е, че в престъпната група участва и лице с имунитет – народен представител, чиято самоличност все още не е официално потвърдена.
Прокуратурата заяви, че групата е действала със стройна организация и висока конспиративност, насочвайки големи финансови потоци. Службите са засекли превод от 21 милиона лева по сметка на един от обвиняемите.
Според разследващите чрез схемата около "Исторически парк" са вкарвани и изкарвани на ръка милиони левове. Използвани са рафинирани методи за убеждаване на пострадалите да инвестират, а част от обвиняемите са съдействали за бързо отпускане на заеми.
Според прокуратурата във схемата са въвлечени множество жертви. Защитата определи делото като политически мотивирано.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
47
1
29.11 2025 в 22:04
Гл. ас. Александра Миланова: Културната мощ на Европа и САЩ отстъпва пред Азия и Африка
Гл. ас. Александра Миланова: Културната мощ на Европа и САЩ отстъпва пред Азия и Африка
Радев: Този бюджет е предупреждение какво ни чака в еврозоната - в нея влизаме прибързано
Гл. ас. Александра Миланова: Културната мощ на Европа и САЩ отстъпва пред Азия и Африка
''Но още по-нещастен е позналият единствено успеха''. Нова книга на поета Борис Христов