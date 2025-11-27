Съдът спря поскъпването и разширението на зоните в столицата

Административният съд в София спря поскъпването и разширението на зоните в София.

Той обяви за нищожно разпореждането, с което беше допуснато предварително изпълнение на решението на Столичния общински съвет за увеличаване на таксите за паркиране в синя и зелена зона.

Информацията е публикувана на сайта на съда.

Случаят е свързан с жалби срещу Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и измененията в нея, приети с Решение № 883 на Столичния общински съвет от 13 ноември 2025 г., както и срещу разпореждането за предварително изпълнение на същото решение.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в срок от 7 дни след съобщаването му, с частна жалба, съобщават от съда.

Спорът между главния редактор на OFFNews Владиир Йончев и Борис Бонев за това дали е оправдано поскъпването и разширяването на зоните за паркиране, можете да видите тук:

Ето какво предвиждаха промените:

Увеличение на цените:

Синя зона – 2 евро на час

Зелена зона – 1 евро на час

Основни промени в зоните:

Работно време:

Синя зона – 9:00–21:00, всеки ден, включително неделя и празнични дни

Зелена зона – 9:00–21:00, понеделник–събота, без празнични дни

Максимално време за паркиране:

Синя зона – 3 часа

Зелена зона – 4 часа

Разширяване на зоните:

Синя зона включва: пл. „Македония“, Руски паметник, „Крива река“, „Иван Вазов“, част от „Лозенец“ и „Яворов“, „Оборище“

Поетапно зелена зона ще обхване: „Банишора“, „Лагера“, „Редута“, „Гео Милев“, „Изток“, „Изгрев“, „Дианабад“, част от „Студентски град“ и район Подуяне

Винетни стикери за живущи:

Синя зона – 150 евро/година

Зелена зона – 100 евро/година

Жителите няма да имат право на винетен стикер за трети автомобил.

Служебни абонаменти:

Синя зона – 800 евро/година

Зелена зона – 500 евро/година

Ограничение – до 10% от паркоместата в подзоната

Други нововъведения:

Въвежда се жълта (уикенд) зона в Банкя – 0,50 евро/час, с безплатен стикер за местните жители

Двойно поскъпване и разширяване на синята и зелената зона в София обсъждат в СОС

Електрически автомобили – първите 3 часа паркиране безплатно (от 1 януари 2027), след това се заплаща по зоните

Табелите ще имат QR код или линк за алтернативни плащания (Sofia Plus, сайт ЦГМ и др.)

Хартиени талони отпадат от средата на 2026 г., ще се използват само електронни методи

Санкции за неправилно паркиране:

Скоба – 30 евро

„Паяк“ – 75 евро