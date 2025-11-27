Варненският съд пусна Благомир Коцев под гаранция от 200 000 лв. (На живо, обновена)

Варненският окръжен съд освободи кмета на морската столица Благомир Коцев под гаранция от 200 00 лв. На днешното заседание съдът трябваше да реши дали да промени мярката му за неотклонение. Решението обаче не е окончателно и може да се обжалва.

Коцев е в ареста от юли и досега шест пъти адвокатите му настояват за промяна на мярката.

Той е подсъдим за престъпен сговор, подкупи и принуда, заедно с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесмена Ивайло Маринов и шефката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова. Прокуратурата смята, че участие има и неизвестен досега депутат от 51-ото Народно събрание. Именно неговото присъствие бе причината делото да се гледа в София. ВКС обаче постанови да бъде гледано във Варна, тъй като и предполагаемите извършители, и свидетелите са от морския град.

Поддръжниците на кмета останаха пред вратите на съда, докато магистратите вземат решение. Коцев отново бе изведен, съпроводен от полицаи, и качен в микробус. Камерите проследиха пътя, по който пое.

В 13:30 ч Благомир Коцев бе доведен в сградата на съда с белезници на ръцете. Беше усмихнат и успя да изобрази сърце с пръстите си на многобройните репортери и граждани, дошли да го подкрепят.

Днес адв. Величков е на заседанието на ОС Варна, за да наблюдава мярката на Благомир Коцев. Даден е ход. Прокуратурата се представлява от Ахмед Кокоев и Стефанов от СГП. Не сочат нови доказателства. — Правосъдие за всеки (@PravosadieZV) November 27, 2025

Днес адвокатите на варненския кмет отново поискаха той да бъде пуснат, като се мотивираха, че разследването е приключило, а прокуратурата е внесла в съда обвинителния акт - с мярка "подписка".

Самият Коцев отново изтъкна, че не е извършил нищо незаконно.

"Нямам и намерение да го правя. Смятам да съдействам изцяло, за да излезе истината наяве. Радвам се, че процесът започва, за да изчистя име си, това на семейството ми и на Община Варна. Вярвам в закона и затова приех да стана кмет, въпреки възраженията на семейството ми. Имам отговорност както към варненци, така и към децата ми, които имат право да растат с баща си. Не смятам да се откажа от отговорностите си и като политик. Единственото ми желание да прегърна децата си", заяви той, цитиран от Нова тв.

Адвокат Николай Владимиров представи информация за здравословното състояние на съпругата му Камелия, която наскоро е била диагностицирана със заболяване, изискващо спешно лечение в Германия. Лечението не може да бъде осъществено в България, а вече е планиран прием в Берлин. Благомир Коцев трябва да има възможност да се грижи за децата си. Адвокатът апелира за точно и безпристрастно прилагане на закона.

Според другия защитник на кмета Ина Лулчева не е необходима никаква мярка за неотклонение.

"Прокуратурата се луташе през цялото време в обвиненията. Първо беше престъпна група, а след това стана сдружение. През цялото време хаотично както събираше доказателства, така и повдигаше обвинения, защото когато няма достатъчно факти, трудно се формулира обвинение", коментира Лулчева.

Междувременно общинският съвет в морската столица започна с декларация в подкрепа на Коцев.

"Варна каза "не" на опита за преврат, не на политическите заговори и също така ясно показа, че политиката в града няма да продължи такава, каквато е била досега. Ние, общинските съветници от ПП-ДБ, чухме гражданите и отказваме повече да бъдем част от полемиките на онези, които не успяха да се примирят с избора на варненци и опитаха да го подменят. Чухме ги, разбрахме ги и сме тук, за да работим против политическия нихилизъм на заговорниците и за благото на Варна", коментира София Колева.

Заседание на Общинската избирателна комисия, която да реши дали да прекрати предсрочно правомощията на Благомир Коцев, все още не е насрочено.