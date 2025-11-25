И сам воинът е воин. Протест от един човек пред сградата на ВАС

Протест от един човек имаше днес пред сградата на Върховния административен съд в София.

Протестиращият се казва Николай Петков и е от Варна. С мегафон той вика имената на всички магистрати, които според него за виновни за това, че не получава справедливост.

Казусът на Николай Петков е свързан с тежък развод, в който съдът определя какво време той може да прекарва с детето си, но майката не му го дава и Николай е безсилен да направи каквото и да е срещу неизпълнението на съдебната заповед.

По думите му той се опитвал многократно да оргаизира протест във Варна, но кметът Благомир Коцев искал становище от съда. Всеки път то било отрицателно и въз основа на него община Варна отказвала да издаде разрешение за организиран протест.

Затова Николай Петков решил да премести протеста си в София, където не познава почти никого. Но вече няколко пъти застава с мегафона пред Министерството на правосъдието (тук можете да видите един от тези протести).

При един от тези протести дойдоха петима полицаи да ме пазят, разказва Николай.

При днешния му протест полиция нямаше, повечето от минувачите го отминаваха, без да се заслушат.

---------------

Подкаст, в който бащи разказват за техните проблеми със споделеното родителство, можете да видтите в това видео: