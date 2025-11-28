Две кампании събраха парите за гаранцията на Благомир Коцев, 200 000 лева са преведени на съда

Парите за гаранцията на кмета на Варна Благомир Коцев са събрани и преведени на Варненския окръжен съд точно в 00 часа и 26 минути на 28 ноември 2025 година. Това написа депутатът Манол Пейков на страницата си във фейсбук и публикува документа за плащане към бюджета.

Пейков и актьорът Филип Буков обявиха дарителски кампании вчера, след като съдът реши, че Коцев може да излезе от ареста срещу 200 000 лева парична гаранция.

Средствата за гаранцията на Благо са осигурени. Дарителските кампании, обявени от Филип Буков и Манол Пейков, събраха над 240 000 лева само за 5 часа благодарение на над 2500 дарители!, информираха на страницата на Благомир Коцев в социалната мрежа. Когато гаранцията се възстанови, средствата, събрани за Благо, ще бъдат дарени за смислени и обединяващи каузи! Това е силата на общността!, пише в поста във фейсбук.

Той има шанс да бъде с децата си веднага, щом средствата се изплатят. Нека не позволяваме Благо да остане и ден повече в ареста! Да съберем заедно парите за неговата гаранция!, призоваха от Продължаваме промяната.

"Гаранцията следва да бъде внесена в 7-дневен срок, като след това Благомир Коцев би могъл да излезе на свобода", се казва в официалното съобщение на съда, който вчера гледа мярката на Благомир Коцев. В същия срок определението може да бъде обжалвано или протестирано от прокуратурата.