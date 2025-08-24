"Уолстрийт Джърнъл": Пентагонът пречи на Украйна да използва ракети с голям обсег срещу Русия

Пентагонът от месеци блокира използването на ракети с голям обсег от Украйна за удари по Русия, ограничавайки Киев от използването на мощно оръжие в борбата си срещу агресора, твърдят американски представители, цитирани от "Уолстрийт джърнъл".

Това се случва чрез въведен под сурдинка от САЩ процес на преглед, даващ на министъра на отбраната Пийт Хегсет правомощия да забранява украински удари дълбоко в тила на Русия с американски ракети, като по този начин ефективно блокира тази възможност в продължение на месеци, коментира вестникът.

Необявеният процес на одобрение на високо ниво в Министерството на отбраната е предотвратил използването на армейски тактически ракетни системи (ATACMS) срещу цели в Русия от края на пролетта, съобщи служител пред изданието.

Утежнената процедура е разработена от зам.-министъра на отбраната Елбридж Колби. Той е известен с това, че счита противопоставянето с Китай в Тихоокеанския сектор за толкова важна задача, че заради това може да се жертват военните ангажименти на САЩ в други региони на света, писаха по-рано американските медии. Той се свързва и с краткосрочното спиране на доставките за Украйна в началото на юли.

Тази политика фактически отмени решението на администрацията на Джо Байдън да разреши на Украйна да нанася удари по руска територия, отбелязва "Уолстрийт Джърнъл". Президентът Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че войната не може да бъде спечелена, като се ограничаваме с отбранителни действия, но според източниците на вестника позицията му не доведе до никакви практически последствия.

През седмицата администрацията на САЩ одобри продажбата на Украйна на 3350 ракети с въздушно базиране Extended Range Attack Munition (ERAM), допълва изданието с позоваване на двама американски служители.

Според тяхната информация обхватът на ракетите е от 240 до 450 км, а използването им изисква съгласуване с Пентагона. Ракетите трябва да пристигнат в Украйна след около шест седмици.

Общата стойност на пакета военна помощ за Киев възлиза на 850 млн. долара, като значителна част от тази сума е отпусната от европейски страни, пише вестникът.

Според изданието сумата не съответства на обявения пакет военна помощ.

Абревиатурата ERAM има различни значения. Първо, така се наричат самонасочващите се ракети с далечен обсег (Extended Range Active Missile), например американската зенитна RIM-174 SM-6 ERAM.

Обикновено индексът ER обозначава модификации на вече създадени оръжия, които се различават от базовите модели с по-голям обсег на поражение. Такъв индекс имат крилатата ракета от клас „въздух-земя” AGM-158В JASSM-ER и коригираната авиационна бомба JDAM-ER.

За възможността за доставки на Киев на високоточни ракети с голям обсег JASSM за оборудване на изтребители F-16 се говори от 2024 г. Но при средна цена на тази ракета от 1,5 млн. долара за бройка, за 850 млн. долара могат да се купят около 560 ракети, а не три хиляди и нещо. Освен това, хиляди ракети AGM-158В JASSM-ER в арсенала на САЩ няма – общо са произведени неколкостотин броя.

850 милиона долара няма да са достатъчни (дори ако приемем, че цялата тази сума бъде изразходвана за ударни оръжия) и за закупуването на хиляди авиационни ракети от клас „въздух-въздух” AIM-120 AMRAAM – техните модификации с голям обсег струват под 2 милиона. Да не говорим за авиационната версия RIM-174 — тя струва 3-4 милиона долара. А други, по-евтини авиационни ракети, предназначени за близки сражения или удари по най-близките тилове, не попадат в категорията на увеличения обсег, изтъква вестникът.

Но абревиатурата ERAM има и друго значение. Така се нарича американската програма за разработване на ударни боеприпаси с увеличен обсег (Extended Range Attack Munition). За стартирането на този проект стана известно през януари 2024 г.

През лятото на същата година Пентагонът съобщи, че се планира създаването на нова ракета от клас „въздух-земя“ с обсег на полета не по-малко от 400 км, максимална скорост не по-малко от 0,6 Маха и способност да пробива мощни укрития. Тя трябва да се отличава с простота, ниска цена и възможност за бързо масово производство – над 40 единици на месец.

Разработката и изпитванията трябваше да се проведат в кратки срокове. Съобщаваше се, че интерес към проекта са проявили 16 отбранителни компании, а също така са били сключени предварителни споразумения с Дания и Нидерландия. Говореше се за възможността за доставки на новия продукт в приятелски страни, като първият потенциален износител беше посочена Украйна.

Експертите отбелязаха, че изискванията към ракетата по програмата ERAM съответстват на изискванията към модификациите на коригируемата авиационна бомба PJDAM, произведена от компанията Boeing, и планираната авиационна бомба Joint Stand-Off Weapon (AGM-154 JSOW), произведена от компанията Raytheon, с допълнителни силови установки (ракетен или турбореактивен двигател).

Запасът от тези авиационни бомби в Пентагона се изчислява на десетки хиляди, въпреки че не е известно колко от тях са оборудвани с двигатели. Данни за тяхната цена в отворен достъп няма. Цената на обикновена планираща/коригируема авиационна бомба без двигател е 20 000-30 000 долара, а обсегът й не надвишава 70 км. Такива авиационни бомби вече са били използвани от ВСУ във войната с Русия, посочва "Уолстрийт Джърнъл".