Как бе заловен убиецът на Чарли Кърк

22-годишният Тайлър Робинсън бе задържан за убийството на консервативния политически активист и инфлуенсър Чарли Кърк в Юта, САЩ.

Си Ен Ен проследява хронологията на 33-часовото издирване на извършителя.

Както хиляди американци, следящи репортажите за преследването на стрелеца на Кърк, баща от Юта видял снимките и видеозаписите на заподозрения, публикувани от властите.

Младият мъж на снимките, облечен в черна тениска с емблема на орел и американско знаме, скача от покрива на сграда на университет в Юта след стрелбата и тича към гориста местност. Лицето му е частично скрито от тъмни слънчеви очила и бейзболна шапка.

Но бащата го разпознава.

„Тайлър, това ти ли си? Прилича на теб“, пита той сина си, според служител на правоохранителните органи, запознат с разследването и цитиран от Си Ен Ен.

Синът му, 22-годишният Тайлър Робинсън, признава пред баща си, че е застрелял Кирк.

„По-скоро бих се самоубил, отколкото да се предам“, отговорил Тайлър, когато баща му го приканил да се предаде на властите.

Бащата убедил Робинсън да се довери на младежки пастор, който работи с шерифската служба на окръг Вашингтон и Службата на федералните шерифи. В крайна сметка приятел на семейството се свързал с офиса на шерифа на окръг Вашингтон – на повече от три часа път от мястото на стрелбата в Орем, Юта. Офисът предал информацията на властите в окръг Юта и на ФБР.

Същата нощ – часове след като властите обявяват, че „нямат представа“ къде точно е отишъл заподозреният – Робинсън е задържан. Часът е 22:00 ч. в четвъртък в Юта, а около два часа по-рано държавни и федерални служители дават пресконференция, на която молят обществеността за помощ в издирването на заподозрения.

„Хванахме го“, заяви губернаторът на Юта Спенсър Кокс на пресконференция в петък сутринта.

Към този момент ФБР е получило над 7000 сигнали и информации – това е най-големият брой от атентата по време на маратона в Бостън през 2013 г. насам. Но именно този сигнал от бащата на Робинсън и приятел на семейството води до значителен пробив в мащабното издирване.

На властите им отнема повече от 30 часа да открият Робинсън, който според тях е застрелял Кирк от покрива над сбирка с 3000 души в Университета на Юта Вали, уцелвайки го в шията от разстояние около 150 метра и убивайки го.

След близо 200 разпита, сътрудничеството на 20 правоохранителни агенции, обявяването на награда от 100 000 долара и продължително разследване, в рамките на което двама души са били разпитани и освободени, ФБР и Департаментът за обществена безопасност на щата Юта най-накрая стигат до заключението, че са заловили извършителя на целенасочената атака.

В цялата страна убийството на известната политическа фигура и медийна личност – последното от поредицата инциденти с политическо насилие – предизвика шок и объркване. В социалните медии се разпространи ужасяващо видео от стрелбата, което накара тълпата да изкрещи и да побегне. В Юта и на други места много хора чакаха да бъде посочен заподозрян по случая, който претърпя редица обрати.

В сряда, няколко часа след нападението, властите смятат, че са задържали заподозрян. Този човек е разпитан и по-късно освободен, както и друг, задържан по-късно същия ден.

Докато продължава масивното издирване на заподозрения, властите споделиха видеоклипове и снимки на младия мъж, като помолиха обществеността за съдействие в издирването.

„Не можем да си свършим работата без помощта на обществеността“, заяви Кокс в четвъртък вечерта, няколко часа преди Робинсън да бъде задържан.

Президентът Доналд Тръмп, който приписва на Кирк заслугата за мобилизирането на младите гласоподаватели в негова полза, заяви в четвъртък, че разследващите „постигат голям напредък“ в издирването на заподозрения.

„Който и да е направил това: ще те намерим, ще те съдим и ще те подведем под отговорност в най-пълната степен, позволена от закона“, обеща Кокс.

Следователите от ФБР са оценили доказателства и са прегледали над 11 000 следи. Около 40 часа след стрелбата властите обявиха, че са успели да изпълнят обещанието на Кокс чрез бащата на Робинсън.

„По същество някой, който му е бил много близък, го е предал“, каза Тръмп в предаването „Fox and Friends“ в петък сутринта.

Няколко улики са насочили властите към Робинсън: дрехите му, разговор по време на вечеря с роднина и коментари, които е направил в платформа за съобщения.

По-малко от четири часа преди началото на събитието в кампуса, на което Кирк беше лектор, Робинсън е пристигнал в университета със сив Dodge Challenger, облечен с обикновена кафява тениска, светли шорти, черна шапка и светли обувки, каза Кокс, цитирайки записи от камерите за наблюдение.

По-късно Робинсън се преоблякъл на покрива и след това скочил, оставяйки отпечатъци от длани, петна, от които властите са се надявали да съберат ДНК, и отпечатък от обувка, според полицейски доклад. В даден момент Робинсън се преоблякъл отново с дрехите, с които пристигнал.

На следващия ден – когато властите задържат заподозрения – Робинсън носел облекло, подобно на това, което се виждало на видеозаписа от камерите за наблюдение. А роднина потвърдил, че имал сив Dodge Challenger.

„Когато беше арестуван, дрехите му съвпадаха с тези, които носеше преди стрелбата тук, в университета“, каза Кокс.

Робинсън – студент в трети курс по програма за електротехници, е израснал в малко предградие на Вашингтон, Юта – през последните години е станал по-ангажиран с политиката, разказал един от неговите роднини на разследващите, според показанията.

По време на семейна вечеря Робинсън е казал на роднините си, че Кърк ще говори в университета на Юта и че не е съгласен с неговите възгледи. Робинсън не е имал партийна принадлежност и не е гласувал на последните две избори, показват регистрите за гласоподавателите.

В съобщенията, които Робинсън е изпратил в Discord, се споменава необходимостта да вземе пушка, да я остави пушката в един храст, да наблюдава мястото, където е оставена пушката, и да се увие пушката в кърпа.

Съобщенията, които съквартирантът на Робинсън е показал на разследващите, също се отнасят до гравиране на куршуми и споменават, че оптичният мерник и пушката са уникални. В друго съобщение се споменава, че е сменил дрехите си.

По-късно разследващите открили пушка с болтов затвор, увита в кърпа. На неизстреляни гилзи, намерени с пушката, били гравирани надписи „Ей, фашист! ХВАНИ!“ и „Ако четеш това, значи си ГЕЙ. LMAO*“, заявиха властите.

Робинсън в момента е задържан без право на освобождаване под гаранция в затвора на окръг Юта по няколко първоначални обвинения, включително утежнено убийство, престъпнa употреба на огнестрелно оръжие и възпрепятстване на правосъдието, според официални представители. Очаква се да му бъдат повдигнати официални обвинения и да се яви за първи път в съда във вторник.

Акроним на laughing my ass off - вулгарен израз за "смея се силно".