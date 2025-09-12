Терзиев и кметът на Атина с обща статия в Политико: Демокрацията започва на местно ниво

Кметът на София Васил Терзиев и кметът на Атина Харис Дукас публикуваха съвместна статия в авторитетното европейско издание Politico. Статията, озаглавена "Democracy behind bars: Europe must act for Istanbul Mayor İmamoğlu" ("Демокрацията зад решетките: Европа трябва да действа за кмета на Истанбул Имамоглу"), призовава европейските институции и градове да заемат ясна позиция в защита на демокрацията и местното самоуправление в Турция, както и за решителни действия в защита на местната демокрация.

Статията идва в контекста на скорошната визита на Терзиев и още шестима европейски кметове в Истанбул, където те изразиха солидарност с незаконно задържания кмет на мегаполиса Екрем Имамоглу.

„Демокрацията започва на местно ниво. Ако не я защитим тук, рискуваме да я загубим навсякъде,“ пишат Терзиев и Дукас.

Те подчертават, че десетки опозиционни кметове в Турция са били арестувани по съмнителни обвинения и това представлява пряка атака срещу местната демокрация.

Според двамата кметове ЕС не може да си позволи да мълчи – тъй като Турция е страна кандидат за членство и стратегически партньор. „Пренебрегването на политическите репресии на границата на ЕС изпраща опасен сигнал не само към Анкара, но и към други режими,“ пишат авторите. Истанбул е икономическият двигател на Турция и въпреки натиска общината продължава да работи за гражданите – в посока по-добър градски транспорт, интеграция на мигранти и устойчиво развитие.

В статията се настоява за среща с европейския комисар по разширяването относно връзката между предприсъединителните фондове и върховенството на закона в Турция, както и за поставяне на казуса „Имамоглу“ в дневния ред на Европейския съвет.

„Нашият ангажимент не приключва с тази мисия. Ще продължим да настояваме, да организираме и да говорим. Дължим го на Имамоглу и на всеки градски лидер, който рискува свободата си заради гражданите си,“ заявяват Терзиев и Дукас.

Пълният текст на статията:

В сух следобед в края на август застанахме пред Силиври — затворa с висока степен на сигурност западно от Истанбул, където Екрем Имамоглу, избраният лидер на най-големия европейски град, е задържан вече месеци.

Зад нас представители на турското гражданското общество държаха високо плакати; до нас стояха колеги от неговия екип в общината; а около нас — тиха, но решителна група от поддръжници, включително шестима други местни лидери от големи европейски градове.

Това не беше посещението, което бяхме планирали, но беше силно преживяване.

В онзи момент най-силно ни впечатли не отсъствието на човека, за когото бяхме пътували — и до когото националните власти ни отказаха достъп. А присъствието на неговите ценности, отекващи във всеки глас, който говореше.

Дадохме си сметка, че надеждата не може да бъде затворена зад решетки. И всичко, което видяхме, само засили решимостта ни да застанем до нашите колеги-кметове и да защитим местната демокрация.

Това, което чухме в Истанбул, не беше отчаяние, а морална сила. Колегите на Имамоглу ни разказаха как той остава ангажиран дори зад решетките, как продължава да пита за проектите на града и как насърчава екипа си да продължи по избрания път, настоявайки работата за по-инклузивен и устойчив Истанбул да продължи.

Той не е единственият, който е на прицел. Десетки опозиционни кметове в Турция бяха арестувани през последните месеци по съмнителни обвинения. Всяко местно управление, което дръзне да управлява различно, което представлява заплаха за властта на централно ниво, ще бъде наказано — това е посланието.

Истанбул е икономическият двигател на страната, а демократичният му мандат системно се подкопава. Но дори под такъв силен натиск, Община Истанбул продължава да служи на хората си. Временно изпълняващият длъжността кмет Нури Аслан ни каза как градът продължава да развива политики за по-добър живот на жителите — повече обществен транспорт, подкрепа за жените, интеграция на мигранти и устойчивост срещу земетресения.

Срещнахме се и със съпругата на Имамоглу, Дилек, която се е превърнала в тих, но мощен глас за справедливост, въпреки заплахите срещу семейството ѝ. Нейната устойчивост ни напомни, че политическите репресии не засягат само пряко потърпевшите, но и техните семейства.

Това посещение не беше първият ни акт на солидарност. Още през март, само дни след ареста на Имамоглу, над 80 европейски кметове се присъединиха към публична декларация, координирана от Eurocities, с искане за неговото освобождаване и за действия от страна на ЕС. Нашата мисия стъпи именно върху този ангажимент.

Защо това трябва да е важно за Брюксел?

Защото Турция остава страна кандидат за членство в ЕС, което предполага върховенство на закона. Тя е и важен търговски партньор и стратегически съсед. Да се затварят очи пред политическите репресии на границата на ЕС изпраща опасен сигнал — не само към Анкара, но и към други режими, които наблюдават. Залогът е самата надеждност на ЕС като защитник на демокрацията.

И защо това трябва да е важно за кметовете в Европа?

Защото градските лидери не са просто администратори, а защитници на демократичните ценности. През годините градовете са били пространства на откритост, разнообразие и диалог. Именно затова са толкова заплашителни за авторитарните режими, които се страхуват не от идеологията, а от примера.

А демокрацията не изчезва внезапно. Тя започва с правни гонения, орязване на бюджети и дезинформация. После ескалира. Виждали сме това преди и отново виждаме признаците — не само в Турция, но и тревожно близо до дома.

Например, кметът на Будапеща Гергей Карачони, който се присъедини към нашата делегация, е изправен пред подобен натиск в Унгария. И все пак дойде в Истанбул. Не заради себе си, а за да покаже солидарност — защото разбира, че демокрацията трябва да се защитава отвъд границите.

Днес градовете трябва да се превърнат в активни участници в дипломацията. Не могат да чакат националните правителства да поведат. И приканваме институциите на ЕС да се включат в тази борба.

Досега тяхната реакция беше меко казано слаба — безцветно изявление тук, половинчата загриженост там. Само Европейският парламент и Комитетът на регионите говориха с истинска яснота по въпроса, но те нямат инструментите за действие. А въпреки цялата си реторика за защита на европейските ценности,

Европейската комисия изглежда не желае да действа.

Затова призоваваме за среща с европейския комисар по разширяването, за да обсъдим как процесът на присъединяване на Турция и предприсъединителните фондове се свързват с това посегателство върху демокрацията. Искаме също така Европейският съвет да включи този случай в дневния си ред.

Заедно можем да вдигнем решетките, поставени пред местната демокрация в Турция — и в Европа. Нашият ангажимент не свършва с тази мисия. Ще продължим да настояваме, да организираме и да говорим. Дължим го на Имамоглу и на всеки градски лидер, който рискува свободата си заради гражданите си.

Демокрацията започва на местно ниво. Ако не я защитим тук, рискуваме да я загубим навсякъде.