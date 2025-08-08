ПП-ДБ иска проверка: Попречили ли са ГЕРБ, ДПС, ИТН и БСП на Висшия адвокатски съвет да излъчи законосъобразно член на Номинационната комисия

Народните представители Лена Бориславова, Богдан Богданов и Свилен Трифонов от парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България” внесоха становище до Комисията по превенция и противодействие на корупцията в 51-то Народно събрание с искане за проверка дали бързането на управляващото мнозинство, с участието на Делян Пеевки, не е попречило на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) да спази законовите изисквания в процедурата по избора на адв. Нина Седефова за член на Номинационната комисия за избор на ръководство на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) по Закона за противодействие на корупцията.

“Процедурата за излъчване на ново ръководство на КПК протича при изключително съкратени срокове и ограничена възможност за обществен контрол и то в летния отпускарски сезон. От представянето на процедурните правила за избор на членове на КПК за първи път в деловодството на НС до крайния срок за номинации са дадени едва 12 дни! Всичко се прави с цел да няма публичност на процеса и да се ограничи възможността за обществена реакция. В резултат е възможно дори на организации като Висшия адвокатски съвет да не е осигурена възможност да спазят правилата за взимане на решение, и ако това е факт, е необходимо да им се даде тази възможност! Колегите адвокати не са виновни, че парламентът действа безпардонно.” коментира Лена Бориславова.

Повод за искането е Решение № 1764 на ВАдвС от 23 юли 2025 г., с което адв. Седефова е определена за член на Номинационната комисия за КПК, за което вече се появи информация, че дори участвалите членове на ВАдС изразяват опасения, че поради кратките срокове няма да успеят да спазят законовите правила.

В становището, изпратено до ресорната парламентарна комисия се посочва, че заседанието на ВАдвС е проведено в хибридна форма с участие чрез Zoom и Viber, въпреки че Законът за адвокатурата (чл. 120) предвижда присъствена форма за извънредни заседания и 14-дневно предизвестие. Освен това действащите правила на ВАдвС позволяват дистанционно участие само в извънредна обстановка, каквато към момента не е обявена.

Народните представители настояват комисията да изиска официална информация от ВАдвС по следните въпроси и се пита дали ВАдС има нужда от допълнително време, за да излъчи представител:

• Спазено ли е изискването за 14-дневно писмено уведомление за заседанието;

• Валидно ли е участието чрез Zoom и Viber;

• Наличен ли е бил на законосъобразен кворум;

• Необходимо и целесъобразно ли е да се предостави допълнителен срок за провеждане на законосъобразен избор на член на Номинационната комисия от страна на ВАдвС с оглед на специфичния правен режим за свикване и провеждане на заседания от ВАдвС.

Допълнително, в становището се поставя въпросът дали адв. Нина Седефова следва да декларира обстоятелства, които могат да повлияят на нейната обективност, в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Правилата за дейността на Номинационната комисия.

Посочват се публично известни твърдения, че нейният син адв. Николай Седефов представлява народния представител Калин Стоянов от ДПС „Ново Начало“ по дело срещу журналисти от BIRD.

Освен това адв. Седефова е представлявала Георги Самуилов и фирмата „Инса Ойл“ в арбитражен спор срещу „Ромпетрол“ – компании, асоциирани в общественото пространство с Делян Пеевски.

В контекста на нарастващата обществена чувствителност, свързана с борбата с корупцията, депутатите подчертават необходимостта от пълна прозрачност и институционална легитимност на процедурата по избор на Номинационната комисия. Те настояват дейността на Номинационната комисия да бъде възобновена едва след изясняване на всички факти и обстоятелства, които поставят под съмнение безпристрастността на нейния състав и законосъобразността на нейното формиране.