ДСБ–София стартира подписка срещу руския анклав на язовир Искър

ДСБ-София стартира подписка за възстановяване на държавния контрол върху руския анклав на брега на язовир "Искър" и прекратяване на незаконното присъствие на Руската федерация там, съобщиха от Демократи за силна България. Стартът на подписката е символично определен за 9 септември пред останките от монумента на окупационната Червена армия (МОЧА) от 17:30 ч.

Разследване на „Свободна Европа" постави в общественото внимание тревожен казус с потенциални рискове за националната сигурност: Руската федерация използва без правно основание над 11 000 кв. м земя на самия бряг на язовир „Искър" – основният източник на питейна вода за над милион и половина български граждани. Имотът, с обозначителни знаци - „владение на Руската федерация", попада във втори пояс на санитарно-охранителната зона и е част от по-голям поземлен масив с площ от 195 дка, отреден по силата на §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Въпросите, отправени от журналистите, към редица институции към онзи момент остават без отговор. Налице е информация за започнала проверка от ДАНС, резултатите от която така и не стават известни.

Темата потъва в мълчание до юли 2025 г., когато общинският съветник от ПП–ДБ Бонка Василева поема инициативата да повдигне въпроса отново и да изиска отговори и отговорност от институциите.

„Проблемът не се изчерпва с юридическата неуреденост. Присъствието на имот с неясен правен статут, използван от представители на държава, която официално е обявила България за 'неприятелска', в такава критично важна зона, представлява пряка и системна заплаха за националната сигурност", посочва Василева след оглед на място и отправени официални запитвания до Министерството на вътрешните работи, ДАНС, МОСВ, Агенцията по вписванията, Район „Панчарево" и Областна администрация – София.

В рамките на проверката става ясно, че институциите от години разполагат с информация за статута на имота, но липсват действия по установяване на държавния контрол и юридическо уреждане на собствеността.

Правен вакуум и институционално бездействие

Имотът, с идентификатор 22472.7405.1, попада в санитарно-охранителната зона на язовир „Искър" – стратегически обект от национално значение. Земята не е актувана, не съществува в Агенцията по вписванията, няма вписан акт за собственост, не е отбелязана като дипломатически имот в регистрите на Министерството на външните работи, а наличните данни в архивите са оскъдни. Същевременно, върху терена има изградени съоръжения - две сгради и собствен кей. Твърди се, че периодично се използват от служители на Руското посолство.

Историческите претенции на руската страна се основават на дипломатическа нота, според която теренът е предоставен за ползване през 50-те години на ХХ век – „подарък от Георги Димитров за руския народ" - първоначално на „Дружеството на съветските граждани", а впоследствие – на посолството. Няма документи, потвърждаващи това от българска страна. През 2007 г. е направен опит за придобиване на имота чрез обстоятелствена проверка по давност, но той е отхвърлен от българската страна. Две години по-късно следва втори опит, също неуспешен. В периода 2010–2023 г. се провеждат неколкократни дипломатически преговори, като Руската федерация така и не представя валидни документи, удостоверяващи собственост върху имота. През ноември 2023 г. Областната администрация изпраща официални писма до Министерството на външните работи и до Областна дирекция „Земеделие". Земеделската дирекция потвърждава, че имотът попада в зона по параграф 4 и няма ясно установена собственост. На 27 ноември МВнР заявява категорично непроменената българска позиция – липсват основания за признаване на каквито и да било права на Руската федерация върху терена.

Националната сигурност е застрашена – къде са институциите?

След като сезираните от страна на Бонка Василева институции отказват да предоставят исканата информация, под различни предлози, в края на юли председателят на ДСБ и ротационен председател на парламентарната комисия за контрол над службите Атанас Атанасов организира изслушване на ръководството на ДАНС по казуса.

„Повече от 3 години България е обявена за вражеска държава от Русия, а имот, който е на брега на язовир Искър се стопанисва от Руската федерация. Това е директна заплаха за националната сигурност на държавата", подчертава той пред медиите след края на заседанието. „ДАНС, областният управител - никой не е предприел необходимите действия да се отнеме това владение, за да се елиминира тази заплаха".

По думите му някои от българските институции твърде немарливо си изпълняват задълженията – „По документи имотът е държавна собственост, като областният управител е представител на държавата и той би трябвало с един ход да възстанови собствеността. ДАНС би трябвало да направят предписания до него, защото проследяването на заплахи за националната сигурност е основна задача на агенцията", допълва той.

Какво следва?

Макар българската държава официално да не признава правото на собственост на Руската федерация върху имота, предприемането на решителни действия е възпрепятствано от незавършени вътрешни процедури и дипломатическата рамка на казуса.

В тази ситуация софийската организация на ПП ДСБ стартира подписка за възстановяване на държавния контрол върху терена и прекратяване на незаконното присъствие на Руската федерация.

Инициативата цели:

Незабавно приключване на всички вътрешни кадастрални и реституционни процедури;

Издаване и вписване на ясен Акт за държавна собственост;

Пълна публичност и прозрачност при действията на институциите;

Декларация на недвусмислена политическа позиция: българската земя принадлежи единствено на българската държава и никоя чужда сила, най-малкото страна, която официално я е обявила за „вражеска", не може да предявява права върху нея.

Събирането на подписи ще се осъществява на няколко локации в столицата през следващия месец, както и онлайн на: https://bit.ly/488yUjT