ДСБ–София стартира подписка срещу руския анклав на язовир Искър

Снимка БНТ

ДСБ-София стартира подписка за възстановяване на държавния контрол върху руския анклав на брега на язовир "Искър" и прекратяване на незаконното присъствие на Руската федерация там, съобщиха от Демократи за силна България. Стартът на подписката е символично определен за 9 септември пред останките от монумента на окупационната Червена армия (МОЧА) от 17:30 ч.

Разследване на „Свободна Европа" постави в общественото внимание тревожен казус с потенциални рискове за националната сигурност: Руската федерация използва без правно основание над 11 000 кв. м земя на самия бряг на язовир „Искър" – основният източник на питейна вода за над милион и половина български граждани. Имотът, с обозначителни знаци - „владение на Руската федерация", попада във втори пояс на санитарно-охранителната зона и е част от по-голям поземлен масив с площ от 195 дка, отреден по силата на §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Въпросите, отправени от журналистите, към редица институции към онзи момент остават без отговор. Налице е информация за започнала проверка от ДАНС, резултатите от която така и не стават известни. 

Темата потъва в мълчание до юли 2025 г., когато общинският съветник от ПП–ДБ Бонка Василева поема инициативата да повдигне въпроса отново и да изиска отговори и отговорност от институциите.

„Проблемът не се изчерпва с юридическата неуреденост. Присъствието на имот с неясен правен статут, използван от представители на държава, която официално е обявила България за 'неприятелска', в такава критично важна зона, представлява пряка и системна заплаха за националната сигурност", посочва Василева след оглед на място и отправени официални запитвания до Министерството на вътрешните работи, ДАНС, МОСВ, Агенцията по вписванията, Район „Панчарево" и Областна администрация – София.

В рамките на проверката става ясно, че институциите от години разполагат с информация за статута на имота, но липсват действия по установяване на държавния контрол и юридическо уреждане на собствеността.

Правен вакуум и институционално бездействие

Имотът, с идентификатор 22472.7405.1, попада в санитарно-охранителната зона на язовир „Искър" – стратегически обект от национално значение. Земята не е актувана, не съществува в Агенцията по вписванията, няма вписан акт за собственост, не е отбелязана като дипломатически имот в регистрите на Министерството на външните работи, а наличните данни в архивите са оскъдни. Същевременно, върху терена има изградени съоръжения - две сгради и собствен кей. Твърди се, че периодично се използват от служители на Руското посолство.

Историческите претенции на руската страна се основават на дипломатическа нота, според която теренът е предоставен за ползване през 50-те години на ХХ век – „подарък от Георги Димитров за руския народ" - първоначално на „Дружеството на съветските граждани", а впоследствие – на посолството. Няма документи, потвърждаващи това от българска страна. През 2007 г. е направен опит за придобиване на имота чрез обстоятелствена проверка по давност, но той е отхвърлен от българската страна. Две години по-късно следва втори опит, също неуспешен. В периода 2010–2023 г. се провеждат неколкократни дипломатически преговори, като Руската федерация така и не представя валидни документи, удостоверяващи собственост върху имота. През ноември 2023 г. Областната администрация изпраща официални писма до Министерството на външните работи и до Областна дирекция „Земеделие". Земеделската дирекция потвърждава, че имотът попада в зона по параграф 4 и няма ясно установена собственост. На 27 ноември МВнР заявява категорично непроменената българска позиция – липсват основания за признаване на каквито и да било права на Руската федерация върху терена.

Националната сигурност е застрашена – къде са институциите?

След като сезираните от страна на Бонка Василева институции отказват да предоставят исканата информация, под различни предлози, в края на юли председателят на ДСБ и ротационен председател на парламентарната комисия за контрол над службите Атанас Атанасов организира изслушване на ръководството на ДАНС по казуса.

„Повече от 3 години България е обявена за вражеска държава от Русия, а имот, който е на брега на язовир Искър се стопанисва от Руската федерация. Това е директна заплаха за националната сигурност на държавата", подчертава той пред медиите след края на заседанието. „ДАНС, областният управител - никой не е предприел необходимите действия да се отнеме това владение, за да се елиминира тази заплаха".

По думите му някои от българските институции твърде немарливо си изпълняват задълженията – „По документи имотът е държавна собственост, като областният управител е представител на държавата и той би трябвало с един ход да възстанови собствеността. ДАНС би трябвало да направят предписания до него, защото проследяването на заплахи за националната сигурност е основна задача на агенцията", допълва той.

Какво следва? 

Макар българската държава официално да не признава правото на собственост на Руската федерация върху имота, предприемането на решителни действия е възпрепятствано от незавършени вътрешни процедури и дипломатическата рамка на казуса.

В тази ситуация софийската организация на ПП ДСБ стартира подписка за възстановяване на държавния контрол върху терена и прекратяване на незаконното присъствие на Руската федерация.

Инициативата цели:

Незабавно приключване на всички вътрешни кадастрални и реституционни процедури;
Издаване и вписване на ясен Акт за държавна собственост;
Пълна публичност и прозрачност при действията на институциите;
Декларация на недвусмислена политическа позиция: българската земя принадлежи единствено на българската държава и никоя чужда сила, най-малкото страна, която официално я е обявила за „вражеска", не може да предявява права върху нея.

Събирането на подписи ще се осъществява на няколко локации в столицата през следващия месец, както и онлайн на: https://bit.ly/488yUjT

    Mateevk

    09.09 2025 в 14:55

    Сигурно темата е важна, сигурно има и други такива важни теми, но хванете най-накрая бика за рогата - изберете тема, с която да биете по главите путинофилите с техните собствени камъни! Догодина се навършват 150 години от Априлското въстание. Дайте да направим една подписка ли, петиция ли, всенародно движение ли да се обяви 20 април за официален празник. Да видим как ще реагират т.нар. патриоти. Крайно време е тази дата да бъде реабилитирана, защото без нея нищо впоследствие нямаше да се случи, не и по добре известния ни от историята начин!
     
