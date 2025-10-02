Депутатите приеха експресни промени в Закона за държавния бюджет заради безводието в Плевен

Промени в списъка с общинските проекти от голямата инвестиционна програма за над 7 млрд. лв., която е част от Закона за държавния бюджет, ще може да се правят с акт на Министерски съвет, без да минават през Народното събрание.

Това решиха депутатите с приетия на две четения законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет.

Законопроектът беше включен в програмата на парламента като първа точка за днес. След като беше приет на първо гласуване със 186 гласа "за" и 11 "въздържали се" (МЕЧ), председателят на комисията по бюджет и финанси Делян Добрев от ГЕРБ предложи законопроектът да бъде гласуван и на второ четене.

Промените в закона бяха одобрени от 180 депутати, нямаше против, а 10 се въздържаха (МЕЧ).

Вчера (01.10) той беше приет в извънредно заседание на комисията по бюджет и финанси, поради неотложната необходимост от предприемане на мерки срещу безводието в Плевен.

Със законопроекта се предлага още замразяване на част от одобрените за финансиране проекти в общината и прехвърляне на парите за тях към ремонти на водоснабдителната мрежа в града. Отпадат два от одобрените за финансиране проекти в Плевен за общо 10.3 млн. лв., като на същата стойност се вписват седем нови ВиК проекта.

Правителството ще прави промени в списъка с общинските проекти (Приложение 3 на Закона за държавния бюджет за 2025 г.) без гласуване в Народното събрание. Промени в Приложение 3 могат да се извършват с акт на Министерския съвет въз основа на предложения на кметове на общини при условията и по реда на нова ал. 18.

Съгласно нея при необходимост от приоритетно финансиране на инвестиционни проекти за питейно-битовото водоснабдяване Министерският съвет може да одобрява компенсирани промени по предложение на министъра на финансите, съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Програмата за общински инфраструктурни проекти с 4-годишен хоризонт на изпълнение бе одобрена със закона за държавния бюджет за 2024 г. Тогава бе решено списъкът с проектите, подадени от общините, и всяка промяна в него, да се прави със санкция на Народното събрание, за да се гарантира, че всяка община ще има достъп до финансиране, независимо какво е местното управление.

В мотивите към законопроекта се уточнява, че се извършват и технически промени в стойностите на проектите на шест общини – Тервел, Летница, Брезник, Силистра, Котел и Доспат. Те са компенсирани и са в рамките на определените лимити. Промените се налагат в резултат на възникнали технически проблеми при обработката на документацията за над 3000 проекта в хода на изготвянето и изпълнението на бюджета за 2025 г.

В мотивите се посочва още, че проектът не оказва въздействие върху държавния бюджет, тъй като средствата са предвидени в централния бюджет за 2025 г. в рамките на общата максимална стойност на капиталовите разходи по консолидираната фискална програма. За 2026 и 2027 г. финансирането ще бъде уточнявано при подготовката на съответните бюджети.

Общата максимална стойност на разходите по Инвестиционната програма за общински проекти е до 1,650 млрд. лв., от които 750 млн. лв. чрез бюджета на МРРБ и до 900 млн. лв. чрез Българската банка за развитие.

По време на дебатите Мартин Димитров от "Продължаваме промяната-Демократична България" обяви, че от коалицията искат прозрачност и контрол, защото се опасяват, че парите може да изтекат и да няма решение.

"Да, ние подкрепихме предложението за Плевен, но без контрол и без прозрачност, това ще бъде поредната инициатива с тъжен край. Поискахме да има последователност на проектите, регистрите, в които да се публикуват всички договори и плащания. Искаме прозрачност и контрол, защото се опасяваме, че тези пари може да изтекат и да няма решение на кризата", каза Димитров от трибуната в пленарна зала.

Делян Добрев( ГЕРБ-СДС) потвърди, че не става въпрос за отпускане на 10 млн.лв. допълнително, а едни проекти падат, за да отидат парите за други проекти.