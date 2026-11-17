Нородният представител от "Демократична България" Мартин Димитров алармира за "празен чек от 1 милиард евро" в проекта за държавен бюджет за догодина, който е насочен към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

"Между публикуването на проектобюджета за 2027 г. и внасянето му в Народното събрание тихомълком се е появил още 1 милиард евро! Без ясна публична обосновка лимитът за нови разходни ангажименти на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е увеличен от 1,51 млрд. на 2,51 млрд. евро. Увеличение с цели 66% само за няколко дни", написа Димитров във Фейсбук.

По думите му това не са пари, които непременно ще бъдат похарчени през 2027 г., а възможност държавата да сключи допълнителни договори за 1 милиард евро, които ще трябва да се плащат и през следващите години.

Димитров заяви и че се променят правилата за общинската инвестиционна програма, удължават се срокове и се променят условията за допустимост на проектите. В същото време годишният таван за плащания към общините остава 600 млн. евро. Според депутата това е "липса на ясни правила" и "повече възможности за обещания и договори".

"При огромни бюджетни дефицити и растящ държавен дълг правителството си отваря възможност да поема още милиард евро бъдещи задължения, без всякакви мотиви", твърди Димитров.

"Настоявам министърът на финансите да представи пълна разбивка на допълнителния милиард — по програми, проекти, общини и години на плащане. Защото милиард евро не могат да се появяват тихомълком между два варианта на бюджета", категоричен е депутатът.

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