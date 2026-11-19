Избраният за вицепрезидент на България Кирил Вълчев съобщи, че подава оставка като генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА).

Вълчев присъства днес на заседание на парламентарната комисия по култура и медии в качеството си на шеф на агенцията, а поводът беше финансирането на медията. Именно там той обяви напускането си.

Припомняме, че въпреки решението си да се кандидатира за вицепрезидент Вълчев не напусна веднага агенцията, а излезе в неплатен отпуск, който изтече на 8 ноември. Той ще встъпи в новата си длъжност чак на 22 януари догодина.

По времето на заседанието на комисията Вълчев заяви, че е направил каквото може, за да подобри състоянието на агенцията, и поиска прошка за нещата, които не е могъл да свърши. Предстои Народното събрание да гласува оставката му и да избере нов директор на БТА.

Сред присъстващите на заседанието са министърът на културата Евтим Милошев, заместник-министрите на културата доц. д-р Пламен Славов и Марина Василева, генералният директор на Българското национално радио (БНР) Милен Митев, генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова и председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) д-р Габриела Наплатанова.

Комисията ще разгледа на второ четене предложенията за ограничаване на рекламата за хазарт, които бяха приети в зала.

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