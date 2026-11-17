"Празният чек" означава поемане на ангажименти за сключване на договори за инфраструктурни обекти в рамките на следващите няколко години. Така министърът на регионалното развитие Иван Шишков отговори на обвиненията на "Демократична България" за необявено прехвърляне на 1 млрд. евро към ведомството.

По думите му опозицията си служи с манипулации.

"И най-странното е, че човекът, който го изрече (Мартин Димитров, бел. ред.), би трябвало да е в близки отношения с кмета на София. Би трябвало да знае, че ние в рамките на последните 6 месеца със Столична община работим изключително активно, за да дадем възможност да почне да се строи Околовръстния път на София", каза Шишков.

По думите му всички знаят, че последният участък на подробния устройствен план е одобрен със заповед от министерството. В момента се отчуждава едната част от трасето, а в рамките на 2027 г. ще започне строителство на пътя.

"За да започне, това означава, че трябва да направим обществена поръчка и, разбира се, да сключим договор за строителство. Това е поемане на ангажимент", поясни министърът.

По думите му предстои и работа по строителството на Пловдивския околовръстен път, както и на Аспаруховия мост във Варна. И там е необходимо сключване на договор и поемане на ангажимент.

"В бюджета всеки може да погледне колко много обекти има, които са основни ремонти на пътища и тези основни ремонти на пътища със сигурност няма да бъдат завършени в рамките на 2027 г., но ще се сключат договори, за да се направят", каза Шишков.

Той заяви, че в България започва да се строи всичко това, което с години не беше построено. Това минава през обществени поръчки.

"Нали виждате колко бързо напълнихме чека, този чек имаме да го пълним с много обекти. Чекът е за 2,5 млрд. евро, а не за 1 млрд. евро", каза министърът.

По думите му за част от планираните проекти ще се търсят възможности за публично-частно партньорство, тъй като необходимите инвестиции надхвърлят средствата, които държавата може да осигури самостоятелно. Това обаче не се отнася за изброените от него примери.

Следете новините ни в :