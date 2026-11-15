Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини управляващите в липса на прозрачност и заяви, че работят по „стария комунистически принцип“, като крият най-важната информация, включително за договора с Боташ и за костите на цар Самуил.

„В момента се работи на стария комунистически принцип – всичко най-важно се пази в тайна. Мълчи се за договора с „Боташ“, не се дава информация за костите на цар Самуил, медиите питат – казват им, че са обладани", каза той в Плевен.

Освен липсата на прозрачност, Борисов разкритикува остро и финансовата политика на кабинета. Той предупреди, че България може да се окаже в ситуация, подобна на гръцката дългова криза, ако продължи да финансира икономическия растеж с нови заеми и да увеличава държавните разходи. Според лидера на ГЕРБ икономиката вече навлиза в „червените обороти“, а при задълбочаване на дълговата спирала страната може да бъде принудена да търси помощ от Международния валутен фонд.

Борисов се позова на предупреждението на международната рейтингова агенция Standard & Poor's и изрази опасения от задълбочаване на дълговата криза.

„Икономиката продължава да расте въпреки скока на цените на тока, газа, водата, бензина и нафтата. Само че расте на базата на заеми. Тя прегрява. Аз го наричам, когато влезе в червените обороти. В един момент ще прегрее и дълговата спирала ще е ужасна. Тогава ще се случи като гръцкия сценарий. Предупреждавам. Ще дойде Международният валутен фонд и ще каже: намалете пенсии, заплати“, предупреди Борисов.

"От 2020 г. ме няма, намерете си друг виновник"

Борисов не пропусна да критикува настоящото управление, като отхвърли опитите проблемите на страната да бъдат обяснявани с предишните кабинети на ГЕРБ.

"От 2020 година ме няма. Сега е 2027 година. Намерете си някой друг. Ако се оправдавате само с нас, дайте ни да управляваме пак тогава“, заяви лидерът на партията.

Той отправи критики и към начина, по който функционира управляващото мнозинство, като се позова на изказването на Антон Кутев от вчера. Според Борисов в самата парламентарна група има неяснота какво се случва в Министерския съвет, а решенията се вземат еднолично.

"Гледах го как се гърчеше, как призна, че неговата парламентарна група научава от опозицията какво се случва в Министерски съвет. Те дори не знаят как работи системата, те там имат вожд и някакъв парламент, който няма да издържи. Диктатурата не издържа по време на демокрация", коментира Борисов.

Лидерът на ГЕРБ отправи обвинения и за събираемостта на приходите от контрабанда. Той сравни резултатите на кабинета „Желязков“ с настоящата ситуация, като заяви, че по време на управлението му са били събрани 14 млрд. повече, докато сега държавата губи 5,5 млрд. от контрабанда.

"Те ГЕРБ не го слушат, те искат язовирът да се пълни – с гориво, мантинели и като им звъннеш по телефона, не ти вдигат", заяви Борисов.

Той засегна и въпроса с подписването на декларацията в подкрепа на Украйна по време на срещата в Дъблин, като разкритикува противоречивата информация от Министерския съвет.

"В един момент аз попитах в Дъблин медиите какво сме подписали, защото първо имаше информация, че сме подписали. После, че нищо не сме. Накрая ден по-късно от Министерски съвет съобщиха, че все пак нещо сме подписали", каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов коментира и тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия“, при която загинаха 13 души. Според него трябва да се говори за обективни причини като състоянието на асфалта. Той предложи в закона да бъде записано колко години един път е безопасен, след което той да бъде задължително преасфалтиран.

„За това има държави, има стандарт. На 5 години преасфалтираш, където са натоварени, или на 10 години“, каза той. „Това трябва да се промени в закона един ден, като се върнем.“

Участъкът е пуснат преди около 15 години, а по магистралата минават по 40–50 хиляди коли и камиони, обясни лидерът на ГЕРБ. От всяка гума по асфалта остава протектор и с времето пътят губи качествата си. Борисов разказа, че като кмет на София е поискал изследване след верижна катастрофа в дъжд на „Цариградско шосе“. Тогава се оказало, че отгоре асфалтът става „като филц“ от гумите, а когато се намокри, става почти като лед.

За мъглата той посочи, че по същото време тя вероятно е имало и в Плевен, Монтана и Враца. „Навсякъде ли табла ще сложим?“, попита той.

Борисов призова политиците да не използват трагедията за взаимни атаки и отново повтори предложението си - "Първите дни да говорят експерти. Те да установят всичко това, за което спорят политиците. Ние да бъдем по-смирени", каза той.

Според Борисов няколко часа след неговия пост със съболезнования срещу ГЕРБ е започнала "брутална атака". "Да атакуваш политическия си опонент, защото сега е на власт, за мен не е красиво и не го направих“, каза той. Борисов добави, че от 2020 г. не е управлявал, и защити регионалния министър Иван Шишков.

"Когато аз станах кмет, когато станах премиер, нямаше мантинели“, каза Борисов. Той припомни, че в миналото някои участъци от магистралите край Пловдив, Ботевград и Елхово са били самолетни писти, а мантинелите са слагани постепенно. "Сега дай да обявим, че Тодор Живков ни е виновен. Това ли да кажем?“, попита той.

"В момента се работи на стария комунистически принцип - всичко най-важно се пази в тайна. Мълчи се за договорът с "Боташ", не се дава информация за костите на Цар Самуил, медиите питат - казват им, че са обладани", добави той.

Следете новините ни в :