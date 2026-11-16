Американското посолство в София разпространи предупреждение за сигурността на гражданите на САЩ, които живеят или пътуват в Европа. Причината е наближаването на коледните и новогодишните празници, когато големите струпвания на хора могат да се превърнат в мишена на терористични организации и престъпници.

Предупреждението е част от по-широко разпространено съобщение за сигурността по време на предстоящите празници. Такива са публикувани от американските дипломатически представителства в още няколко европейски страни - Черна гора, Испания, Словения, Словакия, Ирландия, Унгария, Косово, Босна, Латвия, Малта, Молдова, Германия, Великобритания, Русия, Украйна, Португалия, Турция, Беларус и Литва. Съобщението е с общоевропейски обхват и не съдържа заплаха срещу България.

В него се посочва, че потенциалните нападения могат да бъдат извършени както от организирани групи, така и от отделни хора, действащи самостоятелно.

Сред възможните цели са коледни базари, търговски центрове, транспортни възли, туристически забележителности, религиозни храмове и други оживени обществени места.

От дипломатическата мисия призовават американските граждани да бъдат особено бдителни при посещения на празнични фестивали, масови събития и популярни туристически дестинации. Препоръчва се да следят обстановката около себе си и да изпълняват указанията на полицията и службите за спешна помощ.

Предупреждението обхваща цяла Европа и не се отнася до конкретна държава или установена непосредствена заплаха.

Посолството обръща внимание и на възможни затруднения при пътуванията по време на празниците. През последните месеци на континента са зачестили стачките и демонстрациите, които могат да нарушат нормалното движение на транспорта и ежедневието на гражданите.

Отбелязва се също, че през ноември фалшиви сигнали за бомби са засегнали гражданската авиация в редица европейски държави и са довели до смущения във въздушния трафик.

Американските власти съветват пътуващите да следят местните новини, да избягват протести и райони със засилено полицейско присъствие и предварително да проверяват дали полетите им се изпълняват по разписание.

Препоръчва се още гражданите да пазят личните си вещи, да не привличат излишно внимание и да поддържат връзка с близките си, като ги уведомяват за плановете си за пътуване.

При евакуация на обществено място или отклоняване на полет пътниците трябва да следват указанията на местните власти и отговорните служители. Посолството насърчава американците зад граница да се регистрират и в програмата Smart Traveler Enrollment Program (STEP), чрез която могат да получават актуални предупреждения и информация за сигурността в държавите, които посещават.

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