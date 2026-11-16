„Днес слагаме край на оправданията с наследството на предишните. Един бивш министър-председател прекара два мандата в оправдания с предишните. Затова днес ние плащаме сметката за несвършеното. Така че оттук нататък – не оправдания, а работа.“

Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на правителството.

Той призова управляващите да не губят време в излишни спорове с опозицията, но подчерта, че ще се вслушват в аргументираните критики и конструктивните предложения.

Министерският съвет внася днес в Народното събрание проектобюджета за 2027 година. По думите на премиера бюджетът е опит да се постигне труден баланс между ограничаването на публичните разходи и дефицита, от една страна, и увеличаването на доходите, социалната подкрепа и инвестициите в стратегически сектори – от друга.

„Нормално е ведомствата да предприемат по-тежки реформи, за да постигнем тези цели и да спасим публичните финанси от разгулното наследство. Но това не трябва да става на всяка цена“, заяви премиерът.

Той подчерта, че подкрепата за децата, възрастните хора, социално слабите и хората с увреждания остава сред основните приоритети на правителството. В бюджета е заложено значително увеличение на данъчните облекчения за деца, особено за деца с увреждания, както и повишаване на ученическите стипендии, пенсиите и социалната подкрепа.

Радев се извини на майките на деца с увреждания за създалото се напрежение и увери, че няма да има намаляване на средствата за тях, нито промяна в условията за получаването им.

„Искам да се извиня на майките на деца с увреждания. Независимо от дефицита, намаляване на средствата за тях и промяна на условията за тях няма да има. Нещо повече – при бюджет 2026 ясно завих, че в тази криза няма да допуснем на никой български гражданин да се намаляват доходите добри и с цент“, обяви той.

Премиерът заяви още, че няма да бъдат намалявани доходите на българските граждани. Заплатите, пенсиите, социалните плащания, средствата за облекло, възнагражденията на учителите, съдебните служители и останалите държавни служители няма да бъдат орязвани.

„Ако има промяна, тя е единствено и само нагоре. Това е най-социалният бюджет от години, и то в условията на тежък дефицит“, подчерта министър-председателят.

Той обяви, че правителството ще предприеме мерки за ограничаване на злоупотребите със средства и за повишаване на приходите в бюджета. Според него обаче единственият устойчив начин страната да излезе от кризата и да повиши благосъстоянието си е да произвежда повече, по-качествено и по-бързо, както и да увеличава износа.

Като основен акцент в бюджета за 2027 г. Радев посочи мерките за икономически растеж, подкрепата за българското производство, инвестициите в икономиката на знанието, индустриалните зони и паркове, както и привличането на чуждестранни инвеститори.

„Предстои ни истински пробив. Предстои ни привличане на чуждестранни инвестиции, стратегически огромни като мащаб, които ще преобразят нашата икономика и ще ни изведат в нова технологична орбита“, заяви премиерът.

Той призова министрите, народните представители от „Прогресивна България“ и държавната администрация да съсредоточат усилията си върху работата и изпълнението на поставените задачи.

Премиерът коментира и информацията за кредитния рейтинг на България. По думите му рейтингът не е понижен и остава на ниво BBB+, като е променена единствено перспективата му с една степен.

Радев отхвърли твърденията за очаквана рецесия и посочи прогнозите на Standard & Poor's за икономически растеж от 2,8% през тази година и 2,6% през следващите три години.

По думите му България е на пето място в Европейския съюз по икономически растеж за третото тримесечие, а преките чуждестранни инвестиции са се увеличили със 100% от началото на годината в сравнение със същия период на миналата година.

„Това ясно показва, че доверието в нас расте, че сме на прав път и уверено ще го следваме“, заключи премиерът.

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