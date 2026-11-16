Министерският съвет прие днес проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2027 г.

Средният размер на пенсията догодина се очаква да достигне 587,70 евро, е планирано в законопроекта, който беше одобрен от правителството. Предвиденият ръст е 8% и е близо два пъти по-висок от прогнозния размер на средногодишната инфлация.

Предвижда се от 1 юли 2027 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2026 г., да се осъвременят по „швейцарското правило“ с между 7% и 8%. Със същия размер ще се увеличат максималната пенсия и социалната пенсия за старост и свързаните с нея добавки. От 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши на 374,62 евро.

От 1 януари 2027 г. размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) се увеличава от 398,81 евро на 450 евро. Размерите на обезщетенията при неизползване на отпуските за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 1 януари 2027 г. се повишават от 50 на 75 на сто от получаваното през време на отпуска обезщетение.

Пакетът от мерки звключва още увеличаване на минималния и максималния размер на обезщетението за безработица. От 1 януари минималното обезщетение ще нарасне от 9,21 на 13 евро, а максималното - от 54,78 на 60,76 евро. От същата дата еднократната помощ при смърт на осигурено лице се повишава от 276,10 на 660 евро.

От Нова година жените, работещи при условията на трета категория труд, ще могат да се пенсионират, ако са навършили 62 години и 8 месеца и имат 37 години осигурителен стаж. За мъжете изискванията са 64 години и 10 месеца навършена възраст и 40 години осигурителен стаж.

През 2027 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 14,668 млрд. евро, което е 10,4% от прогнозния размер на брутния вътрешен продукт на страната. Тези разходи са с 1,164 млрд. евро с 8,6% повече средства за пенсии спрямо бюджета за 2026 г.

Законопроектът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2027 г. предвижда още от 1 януари минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица да се повиши на 660 евро, колкото ще бъде и минималната работна заплата. Минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности ще се актуализират с 6,4%, колкото е ръстът на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се повишава на 2400 евро.

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