България иска две банки с мажоритарно бг участие, които работят в Русия, да бъдат извадени от санкциите на ЕС, каза министърът на външните работи Велислава Петрова преди Съвет "Външни работи" в Брюксел.

Става дума за Първа инвестиционна банка - различна от българската ПИБ, и Инвестиционна корпоративна банка.

Тя уточни, че мотивите на България са същите като на Франция, която е отправила подобно искане.

Тези банки са собственост на български компании. Те не оперират с финансови средства на хора, които попадат в санкционни списъци и в голяма степен начинът, по който са структурирани в Руската федерация, не им позволява те да изнесат своята инвестиция там. Ако бъдат санкционирани тези банки, единственото, което ще се случи, е, че те ще влязат във владение на руската държава и съответно ще загубят своя актив. Ще бъде контрапродуктивно, защото всъщност вместо да има щети и ограничения за руската страна, всъщност ще бъде приход, обясни министър Петрова

Тя подчерта, че тази ПИБ няма нищо общо с действащата в България. Министърът отбеляза, че българските аргументи, както и френските по отношение на друго дружество, са били приети още на ранен етап от съгласуването и двете банки са отпаднали от проекта.

За позицията на България за прекратяване на войната на Русия в Украйна тя заяви:

"За България позицията там се базира на два аспекта. Ние не искаме да продължаваме да даваме военна помощ и смятаме, че трябва да бъде по-силен фокусът върху дипломатическите усилия. От друга страна, ние не можем да абдикираме от помощ за Украйна, защото там имаме най-голямата историческа общност от всяка друга държава членка. Така че за България е важно те да бъдат обезпечени", каза министър Петрова.

Тя коментира и исканията на Русия за нова архитектура за сигурност в Европа.

"Вече има архитектура за сигурност в Европа. Тя е както по линия на ОССЕ, така и по линия на НАТО. Има ОССЕ, в която Русия и сега участва, тя трудно функционира в момента. Не мисля, че форматът е проблем, а по-скоро при какви условия функционира тази архитектура за сигурност и има ли готовност за намиране на общи решения или по-скоро конфликтът ще бъде продължаващ", заяви министър Петрова.

Следете новините ни в :