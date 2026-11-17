Ремонтът на баня, кухня или цял апартамент минава през едни и същи етапи: нови тръби, нова електрическа инсталация, шпакловка и боя. За всеки етап има машина, която свършва работата по-бързо и по-чисто от ръчния инструмент. Когато екипът разполага с нея, ремонтът приключва за дни, а не за седмици.

В Instrushop.bg са събрани машините за целия ремонт – от поялника за ПП тръби до машината за безвъздушно боядисване. Ето кои са те, за какво служат и как да изберете правилната.

Редът на ремонта

Машините имат смисъл само ако етапите вървят в правилен ред. Всичко, което ще остане в стените, се прави преди шпакловката.

ВиК и отопление: нови тръби, връзки и изпитване на налягане, докато стените са още отворени. Електрическа инсталация: кабели, разпределителни кутии и връзки в таблото. Затваряне на каналите и шпакловка. Шлайфане, грунд и боядисване.

Ако водопроводът протече след шпакловката, стената се отваря отново и работата от последните етапи се губи. Затова изпитването на тръбите под налягане се прави преди затварянето на стените.

ВиК: поялник за полипропиленови тръби

Водопроводът в повечето нови и ремонтирани жилища днес е от полипропиленови (ПП) тръби. Те не се завиват, а се заваряват: тръбата и фитингът се нагряват едновременно и се съединяват в една обща стена. Затова основният инструмент за ВиК ремонта е поялникът за полипропиленови тръби.

Как работи

Поялникът има нагревателна плоча, на която се закрепват глави с различен диаметър. Плочата загрява главите до работна температура, за ПП тръби обикновено около 260 °C. Тръбата влиза в едната половина на главата, фитингът в другата. След няколко секунди двете части се изваждат и се съединяват. Връзката е готова без лепило и без уплътнения.

Чести грешки

Тръбата се вкарва в главата право, до маркировката за дълбочина, без да се върти. Прекаленото нагряване стеснява отвора на тръбата, а недостатъчното прави слаба връзка. След съединяването двете части не се мърдат няколко секунди, докато пластмасата изстине. Главите се почистват след всяка употреба, защото остатъците от пластмаса развалят следващата връзка.

Поялник или машина за челно заваряване

Ръчният поялник с глави е за тръби до 63 мм, каквито има в жилищата. Големите тръби за външни водопроводи и газопроводи се съединяват челно: краищата им се подравняват, нагряват и притискат с хидравлична машина. За тази работа са машините RITMO в същата категория.

Какво да проверите

За апартамент най-често стигат диаметри от 20 до 32 мм, а за щрангове и котелни са нужни глави до 63 мм. По-мощният поялник загрява по-бързо и задържа температурата при работа с по-дебели тръби. Проверете и колко глави има в комплекта и дали има ножица за тръби.

В Instrushop.bg има модел за всеки обем работа. Поялниците Raider с 3 глави за тръби от 20 до 32 мм са за домашен ремонт. RockForce 8412 с 1000 W и HAWEK HW-3024 с 1500 W работят с тръби до 63 мм, а Stahlmayer 3398 с 2500 W идва с ножица в комплекта. За ВиК фирми в категорията има и електрохидравлични машини RITMO за тръби до 315 мм.

Медни и стоманени тръби: тръбогиб

Отоплението, климатиците и газовите инсталации често минават през медни или стоманени тръби. Там, където ПП тръбата се съединява с фитинг, металната може просто да се огъне. Тръбогибът огъва тръбата на нужния ъгъл, без да я смачка, а всяко спестено коляно е една връзка по-малко, която може да протече. При медните тръби огъването спестява и фитинги, които иначе се купуват и запояват поотделно.

Ръчен или хидравличен

За медни тръби на климатици и отопление е достатъчен ръчен тръбогиб, например комплектът YATO YT 21847 за тръби от 6 до 22 мм. За тънки тръби от 6 до 10 мм има и прост огъвач Force. За по-дебели стоманени тръби се използва хидравличен тръбогиб. В Instrushop.bg има модели на Mar-Pol с 12 и 16 тона сила и с 6 или 8 накрайника за различни диаметри.

Правилото е едно: накрайникът трябва да отговаря точно на диаметъра на тръбата. Иначе стената се сплесква и сечението на тръбата намалява. При климатиците това е особено важно: смачкана медна тръба пречи на хладилния агент да минава свободно и уредът работи по-тежко.

Електрическата инсталация: кримпване и рязане на кабели

При основен ремонт често се подменя и електрическата инсталация. Дебелите захранващи кабели се режат по размер, а към краищата им се пресоват кабелни обувки. За няколко връзки стигат ръчни клещи, но при десетки връзки на дебели кабели машината пести време и сили. Работата по електрическата инсталация се извършва от правоспособен електротехник и при изключено захранване.

Акумулаторни кримпващи машини

Акумулаторната преса за кабелни обувки пресова обувката с хидравлична сила, без ръката да стиска. Makita DTC301 развива 120 kN, а DTC303 – 60 kN, и двете работят с 18-волтовите батерии Makita LXT. В същата категория са и акумулаторните преси YATO с 8 матрици, които пресоват пресфитинги за многослойни ВиК тръби.

Кабелната обувка и матрицата трябва да отговарят на сечението на кабела. Тогава пресоването е равномерно и връзката не загрява при натоварване.

Акумулаторни машини за рязане на кабели

Дебел кабел се реже трудно с ножовка и лесно се смачква. Акумулаторната ножица за кабели го отрязва чисто с едно натискане на спусъка. Makita DTC102 реже кабели до 65 мм, а по-мощната DTC104 развива 120 kN за най-дебелите кабели.

Шпакловка и боядисване: машина за безвъздушно нанасяне

Шпакловането и боядисването заемат най-много дни от довършителните работи. Машината за шпакловка и безвъздушно боядисване нанася материала под високо налягане, без въздух в струята. Слоят е равен, а мъглата от боя е по-малко, отколкото при пистолет с компресор.

Как да изберете машина

Налягането и дебитът определят какво може да нанася машината, а дюзата задава ширината на ветрилото и дебелината на слоя. За боядисване с латекс в жилище стигат машини с около 200 бара и 1–2 литра в минута. Например YATO YT 82560 (207 бара, 1,1 л/мин) е създадена за пръскане на латекс, а DEDRA DED7424 развива 250 бара и 2,1 л/мин.

Гъстите шпакловъчни смеси изискват по-мощна помпа. За тях са професионалните системи GRACO TexSpray Mark V, VII и X, както и WAGNER HeavyCoat 750E с дебит 6 л/мин. С по-дълъг маркуч машината не се мести при всяка стая, а за DED7424 има отделен маркуч от 15 м. За обекти без ток наблизо има и акумулаторни машини за безвъздушно боядисване.

Подготовката решава

Машината пести време при нанасянето, но изисква добро покриване на прозорци, подове и мебели. Затова е най-изгодна при големи площи като цял апартамент, офис или фасада, а не при една стена. След работа помпата и маркучът се промиват веднага, за да не засъхне материалът.

След шпакловката

Нанесената с машина шпакловка се изглажда с широка шпакла, а след изсъхване се шлайфа. За големи площи има шлайфмашини за стени и тавани с удължено рамо и връзка към прахосмукачка. Така и последният етап преди боята минава по-бързо и с по-малко прах.

Какво да купите според обема работа

За ремонт на собственото жилище

Поялник за ПП тръби с глави от 20 до 32 мм, ръчен тръбогиб и машина за латекс от класа на YATO YT 82560 покриват повечето задачи. Тези машини се прибират в един шкаф и се използват отново при следващия ремонт.

За майстори и малки фирми

При ремонти всеки месец си струва по-мощен поялник за тръби до 63 мм, хидравличен тръбогиб Mar-Pol и машина като DEDRA DED7424 с 250 бара. Акумулаторната преса YATO за пресфитинги отваря и работа с многослойни тръби.

За професионални екипи

За ВиК фирми, електроинсталатори и бояджийски екипи са машините RITMO за челно заваряване, кримпващите машини и машините за рязане на кабели на Makita, както и системите GRACO и WAGNER за шпакловка и боя. При ежедневна работа тяхната скорост и издръжливост се връщат с всеки следващ обект.

Защо да изберете машините от Instrushop.bg

В Instrushop.bg машините за всеки етап на ремонта са на едно място: поялници и тръбогиби за ВиК, кримпващи машини и машини за рязане на кабели за електрическата инсталация, машини за шпакловка и боядисване за финала. Има модели за майстор, който прави ремонт веднъж годишно, и професионални системи на Makita, GRACO, WAGNER и RITMO за фирми.

Акумулаторните кримпващи машини и машините за рязане на кабели на Makita работят с 18-волтовите батерии LXT. Фирма, която вече ползва винтоверти или ъглошлайфи на марката, използва същите батерии и зарядни.

Ако не сте сигурни коя машина е подходяща, натиснете бутона „Попитай“ на страницата на продукта и опишете ремонта: диаметъра на тръбите, сечението на кабелите или площта за боядисване.

Заключение

Ремонтът се бави там, където работата се върши на ръка: всяка връзка на тръба, всеки дебел кабел, всеки квадратен метър шпакловка. Подходящата машина за всеки етап съкращава дните на обекта и дава по-равен резултат. Изберете я според обема работа и ремонтът ще приключи по-рано.

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