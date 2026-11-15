Ден след като Станислав Цанов публикува записи от разговори с 23-годишната Ива Михайлова, тя отрече да е била притискана от институциите. В аудиозаписите, излъчени от Цанов, Михайлова твърди, че от ДАНС са я заплашвали със спиране на лечението ѝ в България, ако не се появи в ефира на Мартин Карбовски и не постави медийните си изяви под контрола на службата.

В позицията си във Фейсбук тя нито отрича, нито потвърждава достоверността на аудиозаписите.

"Искам да подчертая, че никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да било. Тук получих помощ, грижа и подкрепа. Усещам подкрепата на целия български народ и тя ми дава сили всеки ден. Не желая да бъда част от политически спорове и няма да коментирам повече по тази тема. За мен най-важното в момента е да се възстановя напълно. Лекувам се и правя всичко възможно, за да мога отново да стъпвам нормално на краката си. Моля ви, оставете ме да се лекувам спокойно", пише във Фейсбук Ива Михайлова.

Записите предизвикаха бурни политически реакции от "Да, България", чиито съпредседатели призоваха за оставка на председателя Пламен Тончев. Към този момент все още няма официална реакция от страна на ДАНС.

Вчера депутати от "Демократична България" излязоха с твърдението, че Ива Михайлова е била притискана от ДАНС да гостува в подкаста на Мартин Карбовски, за да не бъде спряна рехабилитацията ѝ. Във видеото си в ютуб Станислав Цанов пусна записи от предполагаеми разговори, които е водил с нея.

Там тя разказва, че не е получила никаква помощ от българските служби и държавата, за да се измъкне от Северна Македония, но заявява, че върху нея е бил оказван психологически натиск чрез заплахи, за да участва в подкаста на Карбовски, на когото службите щели да спуснат въпроси. Михайлова твърди, че има неща, които не искали да казва.

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