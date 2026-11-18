Софийският градски съд сложи край на мъглявите твърдения, че по делото на варненския кмет Благомир Коцев е замесен "високопоставен депутат" - не, няма такъв. Именно това бе причината делото да бъде гледано в София, а след като въпросът бе отделен в друго дело, да бъде върнато във Варна.

На 23 октомври т.г. СГС призна, че по делото няма народен представител, участвал в сговор за набавяне на незаконни облаги, схеми и подкупи. В постновление за частично прекратяване на наказателното производство прокурор Ахмед Кокоев посочи, че въпреки усилията, държавното обвинение не е е могло да докаже престъпление на територията на София с участие на висопоставен депутат от 51-ия парламент и прекратява делото срещу него “поради липса на извършено престъпление“, съобщи правният сайт "Де факто".

СГС приема, че изводите на прокуратурата за прекратяване на наказателното производство са правилни. Името на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев като евентуално съпричастен било посочено единствено в разпитите на една от основните свидетелки по делото – Пламенка Димитрова.

Твърденията са косвени и не се подкрепят от други доказателства по делото.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок.

Делото за корупция срещу Благомир Коцев, Николай Стефанов, Йордан Кателиев и Ивайло Маринов и бившият пиар на общината Антоанета Петрова продължава във Варна.

Преди няколко дни прокуратурата внесе в Окръжен съд - Варна обвинителен акт срещу Благомир Коцев и за опит съзнателно да сключи неизгодна сделка в качеството си на областен управител. Обвинението се отнася за периода от 1 април 2022 г. до 2 август 2022 г. и е за сключването на неизгодна сделка с адвокатска кантора.

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