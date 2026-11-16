Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас отправи остри критики към Москва преди днешното заседание на външните министри в Брюксел. Тя определи руските искания за промяна на европейската архитектура за сигурност като ''абсурдн'' и подчерта, че именно русия трябва да направи отстъпки за прекратяване на войната в Украйна.

Според Калас Кремъл продължава да повтаря условията, поставени още през 2021 г., като добавя нови претенции. Тя припомни, че съществуващата европейска система за сигурност се основава на международни споразумения, които самата Москва е приела, но впоследствие нарушава.

Ръководителят на европейската дипломация настоя за незабавно прекратяване на огъня и осъди руските атаки срещу украинската енергийна и транспортна инфраструктура. По думите ѝ целта на Москва е да причини максимални страдания на цивилното население през зимата и да принуди Украйна да капитулира.

Калас подчерта, че не може единствено Украйна да бъде притискана към компромиси, тъй като русия е агресорът. Тя настоя европейските искания да включват и изтегляне на руските войски от държави като Молдова и Грузия.

По отношение на бъдещите мирни преговори Калас заяви, че Европа трябва да участва активно в тях. Според нея санкциите и замразените руски активи остават важни инструменти за натиск върху Кремъл, а всяко бъдещо споразумение трябва да гарантира справедлив и траен мир.

Следете новините ни в :