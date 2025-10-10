Борисов говорил с Трифонов - ИТН оттегля закона за затвор за лична информация в медиите

"Има такъв народ" ще оттегли законопроекта си за промени в Наказателния кодекс, с които разпространяването на информация от личния живот на някого се наказва със затвор от 1 до 6 години, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

Той посочи, че тази сутрин е разговарял по телефона с председателя на "Има такъв народ" Слави Трифонов, който го уверил, че законопроектът ще бъде оттеглен, защото не е съгласен с част от текстовете в него.

"Говорих със Слави и той ми каза, че ще го изтеглят, защото има текстове, които и той, и ние не приемаме. Аз сега научих за този законопроект и като научих, се обадих на Слави", каза Борисов.

Вчера (09.10.) правната комисия експресно прие на първо четене в обедната почивка на парламента мракобесния проектозакон на "Има такъв народ". Рая Назарян (ГЕРБ) и още 13 депутати гласуваха "за".

На въпрос защо депутати на ГЕРБ са подкрепили записаните промени за използването на специални разузнавателни средства (СРС) при разследване на въпросните "престъпления", Борисов отговори, че "не са го прочели както трябва".

По думите му има текстове, които биха могли да се редактират и да се приемат. Той даде пример с изкуствения интелект, който използва лицата и прави "отвратителни клипове".

"Това не е нормално според мен и би могло да се направи, публични лица да не може да се направи... че се целуваме с Рая. Това правилно ли е за нашите семейства, за нашите приятели?", каза лидерът на ГЕРБ.

Той посочи, че има текстове, които би подкрепил, като налагане на дебели глоби, но не и затвор до 6 години.

"Ако ще има такъв закон, подобни текстове бихме подкрепили", допълни Борисов.

По-рано зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Деница Сачева посочи в ефира на бтв, че текстовете в законопроекта на ИТН ще бъдат преработени и че "ГЕРБ никога не е позволила журналистиката да бъде престъпление – няма да се случи и този път".

Тя призна, че разбира общественото недоволство, но призова и за дискусия за границите на свободата на словото и личното пространство.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев определи като "пълно безумие" законопроектът на ИТН и посочи, че именно формацията на Слави Трифонов изградили шоуто и партията си на база основата и гаврата с достойнството на други лица.

"Точно Тошко Йорданов и Слави Трифонов нямат право, защото направиха и песен за друг народен представител, която обясняваше детайли за личния ѝ живот", посочи лидерът на МЕЧ, визирайки песента за Лена Бориславова.

ДСБ и "Продължаваме промяната" също осъдиха законопроекта на "Има такъв народ". Те го определиха като пълен абсурд и според лидера на ДСБ ген. Атанас Атанасов "след като чалгата влезе в политиката, сега е време да влезе в наказателното право".

Стою Стоев от ПП увери, че законопроектът няма да влезе в дневния ред на парламентарното заседание днес и посочи, че законът засяга всички граждани, не само журналистите.

АЕЖ и членът на СЕМ Габриела Наплатанова излязоха с позиция срещу законопроекта.

Лидерът на ГЕРБ коментира и събирането на подписи от "Продължаваме промяната-Демократична България" за оставката на шефа на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев, като посочи, че ги подкрепя с две ръце.