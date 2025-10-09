Рая Назарян и още 13 депутати подкрепиха мракобесния закон за медиите на ИТН (списък)

Днес правната комисия експресно прие на първо четене в обедната почивка на парламента мракобесния проектозакон на "Има такъв народ", с който разпространяването на информация от личния живот на някого се наказва със затвор от 1 до 6 години.

Комисията заседава по-малко от час и накрая в подкрепа на този проектозакон, който сериозно би засегнал работата на медиите, бе приет с 14 гласа "за", 4 "против" и 1 въздържал се.

Ето как гласуваха народните представители, които са част от Комисията по правни и конституционни въпроси в 51-ото Народно събрание:

"За" гласуваха:

Георги Кръстев, Анна Александрова, Рая Назарян, Николай Братованов (ГЕРБ), Хамид Хамид (ДПС-НН), Мая Димитрова и Владимир Георгиев (БСП), Александър Рашев, Николета Кузманова (ИТН), Златан Златанов, Цвета Рангелова и Петър Петров (Възраждане).

"Против" гласуваха:

Надежда Йорданова и Стою Стоев (ПП-ДБ), Бранимир Балачев (ГЕРБ) и Христо Расташки (МЕЧ)

"Въздържал се" гласува само Юлиана Матеева (Величие).

От гласуването отсъстваха общо 5 депутати. Това са: