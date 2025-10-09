Рая Назарян и още 13 депутати подкрепиха мракобесния закон за медиите на ИТН (списък)

Ружа Райчева 09 октомври 2025 в 15:06 3891 5
Рая Назарян в правна комисия

Снимка БГНЕС/Боян Топчийски

Рая Назарян

Днес правната комисия експресно прие на първо четене в обедната почивка на парламента мракобесния проектозакон на "Има такъв народ", с който разпространяването на информация от личния живот на някого се наказва със затвор от 1 до 6 години.

Комисията заседава по-малко от час и накрая в подкрепа на този проектозакон, който сериозно би засегнал работата на медиите, бе приет с 14 гласа "за", 4 "против" и 1 въздържал се. 

Ето как гласуваха народните представители, които са част от Комисията по правни и конституционни въпроси в 51-ото Народно събрание: 

"За" гласуваха: 

  •  Георги Кръстев, Анна Александрова, Рая Назарян, Николай Братованов (ГЕРБ), Хамид Хамид (ДПС-НН), Мая Димитрова и Владимир Георгиев (БСП), Александър Рашев, Николета Кузманова (ИТН), Златан Златанов, Цвета Рангелова и Петър Петров (Възраждане).

"Против" гласуваха:

  • Надежда Йорданова и Стою Стоев (ПП-ДБ), Бранимир Балачев (ГЕРБ) и Христо Расташки (МЕЧ)

"Въздържал се" гласува само Юлиана Матеева (Величие).

От гласуването отсъстваха общо 5 депутати. Това са:

  • Ертен Анисова и Калин Стоянов (ДПС-НН), Явор Хайтов (АПС), Иван Величков (ГЕРБ) и Людмила Илиева (ПП-ДБ).
    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Коментари
    15925

    5

    bls

    09.10 2025 в 17:55

    -0
    +0
    Това пада в КС от раз ако има адекватни там. Иначе - има нужда от по-силна защита на личния живот и много млади хора (основно момичета) страдат от ситуации в които бивши гаджета ги изнудват или директно пускат техни интимни (сексуални) снимки в интернет например.

    20429

    4

    случайно прочетох

    09.10 2025 в 16:41

    -0
    +10
    А Рая си има лични причини, за да го подкрепи!

    20429

    3

    случайно прочетох

    09.10 2025 в 16:40

    -0
    +10
    И съдът ще трябва да тълкува кражбата и подкупа за "личен живот", ако с парите отидеш на море, и НЕ личен, ако ги вложиш в хотел?

    3537

    2

    Деспин Митрев

    09.10 2025 в 16:27

    -0
    +20
    Миче той целият живот на човека е личен бе, мичета :) Барабар с далаверите и престъпленията, нали!

    500

    1

    Незначителен червей

    09.10 2025 в 15:25

    -10
    +0
    Много красиво момиче горе на снимката. А иначе той Станислав се закани на жълтите медии още преди 20 години,даже ходи да ги съди в БГ ,,съд,, и сега най после успя да стигне до вода. Така че ,доста упорит и последователен човек. За това си действие. Но за БГ журналистика да се говори е като дискусия с Талибан относно Фауст на Гьоте. Помияри от всички страни пишете и лъжете!!!!
     
