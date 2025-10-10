Ексклузивно Главният архитект на София: На малкото места за детски градини МРРБ разреши да се строят нови блокове

ПП-ДБ събира подписи за оставката на Антон Славчев

OFFNews 10 октомври 2025 в 10:10 544 0
Асен Василев

Снимка БГНЕС/СТЕФАН ВАСИЛЕВ
Лидерът на ПП Асен Василев

"Продължаваме промяната-Демократична България" започва да събира подписи за оставката на шефа на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев. Това заявиха в кулоарите на парламента лидерът на ПП Асен Василев и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. 

"С оглед на това, което Комисията за противодействие на корупцията отказа да направи, а именно да проведе нормални разследвания и да разпита всички свидетели по делото във Варна и София – събрахме подписи за оставката на Антон Славчев", каза Асен Василев.

От коалицията имат уверението и на опозицията, че също ще се подпишат.

Необходими са 80 подписа, за да може искането за оставката на Славчев да влезе в зала.

"Мисля, че е крайно време този човек, който е доказал, че не може безпристрастно да води комисията, и трябва професионално да бъде премахнат", допълни Василев.

Според него "най-добре е комисията да няма политическо ръководство, а да бъде над политическото".

Божидар Божанов посочи, че ако Комисията за противодействие на корупцията работеше както трябва, би свършила добра работа, би имало разследване срещу корупция, би била политически неутрална и т.н. По думите му с наличното мнозинство това много трудно ще се постигне.

"По отношение на за закона на ИТН - ние сме твърдо против, защото той предвижда СРС-та. Хора като Антон Славчев видимо подслушва свидетели и ги заплашва - ще се възползва от тези СРС-та", каза още Божанов.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Цар Борис III: герой или страхливец. Спор между Камен Невенкин и Манол Глишев