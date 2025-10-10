ПП-ДБ събира подписи за оставката на Антон Славчев

"Продължаваме промяната-Демократична България" започва да събира подписи за оставката на шефа на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев. Това заявиха в кулоарите на парламента лидерът на ПП Асен Василев и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

"С оглед на това, което Комисията за противодействие на корупцията отказа да направи, а именно да проведе нормални разследвания и да разпита всички свидетели по делото във Варна и София – събрахме подписи за оставката на Антон Славчев", каза Асен Василев.

От коалицията имат уверението и на опозицията, че също ще се подпишат.

Необходими са 80 подписа, за да може искането за оставката на Славчев да влезе в зала.

"Мисля, че е крайно време този човек, който е доказал, че не може безпристрастно да води комисията, и трябва професионално да бъде премахнат", допълни Василев.

Според него "най-добре е комисията да няма политическо ръководство, а да бъде над политическото".

Божидар Божанов посочи, че ако Комисията за противодействие на корупцията работеше както трябва, би свършила добра работа, би имало разследване срещу корупция, би била политически неутрална и т.н. По думите му с наличното мнозинство това много трудно ще се постигне.